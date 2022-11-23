Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України.

Йдеться про контррозвідувальні заходи, які були проведені на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.

"Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка", - розповіли в СБУ.

Крім того, як з'ясували правоохоронці, на території Києво-Печерської лаври також перебував 32-річний українець, який може бути причетний до злочинної діяльності проросійського інформаційного агентства "Антван". Крім того, він є довіреною особою власника однойменної російської компанії "ANTVAN GROUP" – громадянина РФ Орлова О.В.

Він володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження.

У ході безпекових заходів виявлено: проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира"; готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів. Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.