Проросійська література, мільйони готівки та підозрілі росіяни: в СБУ розповіли деталі обшуків в приміщеннях УПЦ МП
Служба безпеки України під час контррозвідувальних заходів в приміщеннях УПЦ МП разом з поліцейськими та нацгвардійцями перевірили понад 350 церковних споруд і 850 людей
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Служби безпеки України.
Йдеться про контррозвідувальні заходи, які були проведені на територіях Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, Корецького Свято-Троїцького монастиря та у приміщеннях Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ на Рівненщині.
"Понад 50 осіб пройшли поглиблені контррозвідувальні опитування, у тому числі з використанням поліграфа. Серед них були не лише громадяни України, а й іноземці, зокрема громадяни РФ, що перебували на території об’єктів. Деякі з них при перевірці документів надали паспорти та військові квитки СРСР, взагалі не мали оригіналів документів, а лише їх копії, або ж мали паспорти громадян України з ознаками підробки чи пошкодження. Наразі щодо них здійснюється поглиблена перевірка", - розповіли в СБУ.
Крім того, як з'ясували правоохоронці, на території Києво-Печерської лаври також перебував 32-річний українець, який може бути причетний до злочинної діяльності проросійського інформаційного агентства "Антван". Крім того, він є довіреною особою власника однойменної російської компанії "ANTVAN GROUP" – громадянина РФ Орлова О.В.
Він володів в Україні низкою земельних ділянок і закладів громадського харчування. Наразі це майно заарештовано у межах кримінального провадження.
У ході безпекових заходів виявлено: проросійську літературу, яка використовується під час навчання у семінарії та приходських школах, у тому числі для пропаганди "русского мира"; готівку на загальну суму понад 2 млн грн, більше ніж 100 тис. доларів США та декілька тисяч російських рублів. Усі матеріали буде передано на відповідні експертні дослідження.
- Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
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