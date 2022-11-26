Відповідне звернення зареєстрували на сайті електронних петицій.

Автор петиції нардеп Олексій Гончаренко просимо президента України звернутися до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути законопроєкт.

"Прошу президента України підтримати законопроєкт 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються країні-агресору. У законопроєкті передбачається дострокове припинення всіх документів оренди, найму чи лізингу з даною установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є", - пише автор.

Зокрема йдеться про Києво-Печерську, Свято-Успенську Почаївську та Святогірську лавр.

Нині петиція набрала 9799 голосів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.

Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

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