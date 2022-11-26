Українці просять президента повернути у власність Києво-Печерську та Святогірську лаври у Московського патріархату
Це допоможе повернути до власності держави такі знакові обʼєкти, як Києво-Печерську, Свято-Успенсько Почаївську та Святогірську Лаври
Відповідне звернення зареєстрували на сайті електронних петицій.
Автор петиції нардеп Олексій Гончаренко просимо президента України звернутися до Верховної Ради з проханням невідкладно розглянути законопроєкт.
"Прошу президента України підтримати законопроєкт 8221, що передбачає заборону діяльності установ, які підпорядковуються країні-агресору. У законопроєкті передбачається дострокове припинення всіх документів оренди, найму чи лізингу з даною установою, а також з юридичними особами, власником, учасником, акціонером яких вона є", - пише автор.
Зокрема йдеться про Києво-Печерську, Свято-Успенську Почаївську та Святогірську лавр.
Нині петиція набрала 9799 голосів із 25 тис. необхідних. До кінця збору підписів залишилося 92 дні.
- Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.
- Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську літературу, мільйони готівки та підозрілих росіян.
- Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП). Виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.
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