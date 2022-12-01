СБУ оголосила підозру священнику з Лаври, де прославляли "русскій мір"

Про це інформує СБУ.

Зазначають, що організацією богослужіння, під час якого в Києво-Печерській Лаврі вихваляли "русскій мір" займався один зі священників Лаври, який є уродженцем Брянської області Росії. Вони також участь у тій службі брали спільники священника.

В Офісі генпрокурора України додають, що тези з поширеної релігійної пісні містять у собі наративи російської пропаганди. Зокрема мовиться про виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України, розпочатої у 2014 році, виправдовування й визнання правомірною тимчасової окупації частини території України. Це довела судова лінгвістична семантико-текстуальна експертиза.

Наразі всім організаторам богослужіння повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 ККУ та ч. 1 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників, вчинене групою осіб).

Вранці 22 листопада Служба безпеки України провела контррозвідувальні заходи на території Свято-Успенської Києво-Печерської лаври у Києві, а також на території Корецького Свято-Троїцького монастиря та приміщень Сарненсько-Поліської єпархії УПЦ.

Згодом в СБУ розповіли, що в приміщеннях УПЦ МП знайшли проросійську література, мільйони готівки та підозрілих росіян.

25 листопада Служба безпеки провела контррозвідувальні заходи на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП) та знайшли там методички з Москви, російське громадянство у керівництва та посвідчення окупантів.

28 листопада стало відомо, що у храмах УПЦ (МП) на Тернопільщині та Прикарпатті СБУ знайшла пропагандистські матеріали, що заперечують існування України, а також шефрони бойовиків.

30 листопада силовики провели обшуки в монастирі Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті.

1 грудня СБУ перевірила Свято-Кирило-Мефодіївський жіночий монастир Мукачівської єпархії УПЦ (МП) на Закарпатті, де закликали до "пробудження матінки-Русі".