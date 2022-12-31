Священники Московського патріархату провели останнє богослужіння у Києво-Печерській лаврі

Про це повідомила юристка Вікторія Кохановська, що представляє інтереси даної релігійної конфесії.



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"31 грудня у святинях нашої Києво-Печерської лаври, в Успенському соборі і Трапезному храмі, змовкне православна молитва. На жаль, так вирішила держава", - зазначила вона напередодні, 30 грудня.



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Як уточнює Релігійно-інформаційна служба України, йдеться саме про Трапезний храм.

Нагадаємо, керівництво Національного заповідника "Києво-Печерська Лавра" відмовилося продовжити договори з Української православною церквою Московського патріархату про користування Успенським собором і Трапезною церквою у 2023 році.



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