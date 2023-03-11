На території Києво-Печерської лаври виявлено 36 незаконних новобудов, - Соня Кошкіна
Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра"
Про це в суботу, 11 березня, повідомило видання LB.ua.
Зокрема, як вдалося з’ясувати виданню з власних джерел, йдеться про 36 новозбудованих самочинних будівництв.
Усі вони, відзначають джерела, є комерційними та господарськими приміщеннями (тобто не мають прямого відношення до чернечого життя/побуту).
Також зазначається, що, крім того, керівництво чоловічого монастиря УПЦ МП, що розташовувався в Києво-Печерській лаврі протягом багатьох років, знищило, зазначається в аудиті, пам’ятку архітектури — старовинну огорожу на вул. Ближньопечерській.
Також аудитори виявили факти незаконної передачі у користування Київській метрополії, Приватній академії та Академії УПЦ пам’яток культурної спадщини.
Перевірка стосувалася періоду з 1 січня 2018 року по 30 вересня 2022-го.
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