Патріарх Кирил закликав Папу Римського та ООН не допустити "вигнання" УПЦ МП з Києво-Печерської Лаври
Очільник РПЦ Кирил закликав Папу Римського та генсека ООН Антоніу Гутерреша не допустити розірвання угоди УПЦ МП з Києво-Печерською Лаврою
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Кирил направив послання релігійним та політичним лідерам світу із закликом "не дозволити владі України вигнати ченців Української православної церкви з Києво-Печерської лаври".
Звернення були направлені головам помісних православних церков, Папі Римському Франциску, очільнику Англіканської церкви архієпископу Кентерберійському Джастіну Велбі та генсеку ООН Антоніу Гутеррешу.
Він закликав "докласти всіх можливих зусиль, щоб перешкодити примусовому закриттю монастиря", яке нібито призведе до "порушення прав мільйонів українських вірян на свободу віросповідання", гарантованих Конституцією України, а також такими документами, як Статут ООН, Загальна декларація прав людини, Декларація про ліквідацію всіх форм нетерпимості та дискримінації на основі релігії чи переконань та багатьма іншими актами міжнародного значення.
- 10 березня стало відомо, що Національний заповідник "Києво-Печерська Лавра" планує розірвати договір про оренду з УПЦ МП.
- 11 березня стало відомо, що Державна аудиторська служба зафіксувала численні порушення під час ревізії Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".
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