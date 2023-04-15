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Війна з Росією: хроніка
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Посол України у Ватикані Юраш повідомив, звідки Папа Римський отримує інформацію про війну

15 квітня, 2023 субота
09:52
Війна з Росією Папа Римський Франциск

Посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів, що Папа Римський Франциск отримує інформацію про війну Росії проти України як з формальних, так і неформальних джерел, з боку РФ і української сторони

Про це український дипломат повідомив в інтерв`ю Radio NV.

За словами Юраша, одним із джерел інформації про війну, яка надходить до Папи Римського, є посол Росії у Ватикані Олександр Авдєєв, але є і багато інших джерел.

Зокрема дипломат наголосив, що Папа Франциск є дуже сильною особистістю з власним сформованим світоглядом.

"Мені довелося бути поруч біля Папи, коли він переглядав фільм відомого українсько-американського режисера Афінеєвського про звірства росіян у цій війні. Це майже на дві години фільм, який транслювали тут в одній із зал Ватикану, де був Папа, де були кілька кардиналів, багато людей наближених. І Папа отримав абсолютно весь комплекс за дві години. Це було, так би мовити, концентроване, я дуже вдячний режисеру Афінеєвському за цей фільм, він дуже емоційний. Але це ще одне джерело", - розповів посол.

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Юраш додав, що і з російського боку Папа Римський має багато неформальних контактів.

"Наприклад, відомий контакт, такий Севастьянов є, представник російський старообрядців, який є в особистій дружбі із Папою. І він саме через Севастьянова доносить певні меседжі до Росії, Севастьянов їх озвучує. І навпаки", - сказав він.

  • Папа Римський Франциск закликав Україну "поважати релігійні об’єкти", коментуючи розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерською лаврою. 
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