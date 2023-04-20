Папа Франциск планує обговорити в Угорщині мир для України

Про це інформує Farodi Roma з посиланням на державного секретаря Ватикану кардинала П'єтро Пароліна.

Повідомляється, майбутня поїздка Папи до Угорщини не має прямого відношення до війни Росії в Україні, проте нагодою буде повторити заклик до миру.

"Сам по собі візит вже був запланований на певний час, він не вписується безпосередньо в сьогоднішню проблему. Я думаю, що Папа, як і завжди, скористається цим візитом, щоб спробувати зрозуміти, чи є якісь можливості зробити якісь кроки до миру, враховуючи також позицію Угорщини у міжнародному співтоваристві. У цьому сенсі він може допомогти", - сказав кардинал.

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Паролін пояснив, що Папа Франциск лише дав зрозуміти про що йтиметься на зустрічі в Угорщині.

"Не було нічого конкретного, в сенсі сказати "зробімо це", але, безумовно, ми скористаємося будь-якою можливістю, щоб спробувати сприяти миру".