Папа Франциск планує обговорити в Угорщині мир для України
У квітні Папа Римський Франциск під час візиту до Угорщини планує обговорити мир для України
Про це інформує Farodi Roma з посиланням на державного секретаря Ватикану кардинала П'єтро Пароліна.
Повідомляється, майбутня поїздка Папи до Угорщини не має прямого відношення до війни Росії в Україні, проте нагодою буде повторити заклик до миру.
"Сам по собі візит вже був запланований на певний час, він не вписується безпосередньо в сьогоднішню проблему. Я думаю, що Папа, як і завжди, скористається цим візитом, щоб спробувати зрозуміти, чи є якісь можливості зробити якісь кроки до миру, враховуючи також позицію Угорщини у міжнародному співтоваристві. У цьому сенсі він може допомогти", - сказав кардинал.
Читайте також: Андрій Бондар. Папа поводиться як політик. Цинічний і прорахований
Паролін пояснив, що Папа Франциск лише дав зрозуміти про що йтиметься на зустрічі в Угорщині.
"Не було нічого конкретного, в сенсі сказати "зробімо це", але, безумовно, ми скористаємося будь-якою можливістю, щоб спробувати сприяти миру".
- Папа Римський Франциск закликав Україну "поважати релігійні об’єкти", коментуючи розірвання договору щодо користування УПЦ МП Києво-Печерською лаврою.
- 12 квітня Папа Римський Франциск закликав світових лідерів використовувати розум, а не зброю для вирішення розбіжностей, нагадавши про холодну війну 1960-х років між Вашингтоном і Москвою.
- Посол України у Ватикані Андрій Юраш розповів, що Папа Римський Франциск отримує інформацію про війну Росії проти України як з формальних, так і неформальних джерел, з боку РФ і української сторони.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.47
Купівля 37.47Продаж 38.24
-
EUR
Купівля 40.69Продаж 41.65
- Актуальне
- Важливе