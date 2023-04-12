Про це інформує AP.

На щотижневій аудієнції на площі Святого Петра Франциск зазначив, що 11 квітня виповнилося 60 років від дня виходу спеціального папського листа – енцикліки Папи Івана XXIII, написаної в епоху холодної війни.

Енцикліка Pacem in Terris призначена для католицької церкви та всього світу. Її видали через кілька місяців після кубинської ракетної кризи, яка підсилювала побоювання щодо початку ядерної війни між США та СРСР.

За словами Папи Римського, той світ був "повний напруженості між двома блоками у так званій холодній війні". Послання попередника містить заклик до мирних зусиль, Франциск зауважив, що зараз це теж актуально.

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"Відносини між політичними спільнотами, як і між окремими людьми, мають регулюватися не силою зброї, а світлом розуму, тобто істиною, справедливістю та дієвою солідарністю", – процитував уривок з енцикліки Папа.

Франциск наголосив, що документ "відкрив горизонти, в яких можна говорити та будувати мир". Він назвав енцикліку, видану 11 квітня 1963 року, "благословенням, як безтурботний просвіт серед темних хмар".