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Україна передусім потребує відбудови бомбосховищ у навчальних закладах, - Зеленський

13 травня, 2023 субота
17:14
Світ Володимир Зеленський та Джорджа Мелоні

Президент Володимир Зеленський у ході свого візиту до Італії підняв тему зміцнення безпеки українських дітей під час навчального процесу. За його словами, "невідомо, куди завтра буде стріляти Росія"

Про це Президент України розповів під час брифінгу за підсумками візиту в Італію.

Володимир Зеленський зазначив, що під час свого візиту до Риму та зустрічі з прем'єркою Джорджею Мелоні вдалося обговорити допомогу в рамках "Fast Recovery Plan". 

"Цей план важливий, щоб наші діти пішли в школи 1 вересня. Нам потрібні бомбосховища для шкіл, університетів. Ми вибудували формат онлайн-освіти, але маємо розуміти, що для дітей важливий соціальний простір - щоб вони ходили до школи, бачили таких самих дітей, спілкувались", - сказав Зеленський.

Лідер підкреслив, що такого діалогу не було під час пандемії COVID-19 і ця тенденція продовжується через повномасштабну війну. За словами Зеленського, Італія готова допомогти у подоланні цієї проблеми.

"Питання не тільки у фінансах, ми потребуємо допомоги на технічному рівні, адже у нас велика кількість шкіл. Навіть там, де не було руйнувань - ми не розуміємо, куди завтра буде стріляти Росія. Потрібно підготувати максимально безпечний освітній простір", - сказав лідер.

Зеленський також зазначив, що в рамках "Fast Recovery Plan" Україна очікує допомоги у відбудові домівок цивільних мешканців та відновленні енергетичної інфраструктури. 

  • Раніше стало відомо, що у суботу, 13 травня 2023 року, президент України Володимир Зеленський зустрінеться у Римі з керівництвом Італії, а також відвідає Ватикан, де у нього відбудеться перша з моменту повномасштабного вторгнення РФ зустріч з Папою Франциском
Італія
Війна з Росією
Володимир Зеленський
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