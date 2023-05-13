Про це Президент України розповів під час брифінгу за підсумками візиту в Італію.

Володимир Зеленський зазначив, що під час свого візиту до Риму та зустрічі з прем'єркою Джорджею Мелоні вдалося обговорити допомогу в рамках "Fast Recovery Plan".

"Цей план важливий, щоб наші діти пішли в школи 1 вересня. Нам потрібні бомбосховища для шкіл, університетів. Ми вибудували формат онлайн-освіти, але маємо розуміти, що для дітей важливий соціальний простір - щоб вони ходили до школи, бачили таких самих дітей, спілкувались", - сказав Зеленський.

Лідер підкреслив, що такого діалогу не було під час пандемії COVID-19 і ця тенденція продовжується через повномасштабну війну. За словами Зеленського, Італія готова допомогти у подоланні цієї проблеми.

"Питання не тільки у фінансах, ми потребуємо допомоги на технічному рівні, адже у нас велика кількість шкіл. Навіть там, де не було руйнувань - ми не розуміємо, куди завтра буде стріляти Росія. Потрібно підготувати максимально безпечний освітній простір", - сказав лідер.

Зеленський також зазначив, що в рамках "Fast Recovery Plan" Україна очікує допомоги у відбудові домівок цивільних мешканців та відновленні енергетичної інфраструктури.