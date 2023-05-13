Зеленський та Папа Франциск домовилися допомагати цивільним жертвам російського вторгнення
Президент України Володимир Зеленський і Папа Римський Франциск у суботу, 13 травня 2023 року, під час зустрічі у Ватикані провели розмову про гуманітарну та політичну ситуацію в Україні, спричинену війною
Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Vatikan news.
"Обоє погодилися щодо необхідності й надалі здійснювати гуманітарні зусилля на підтримку населення", - каже Vatikan News.
"Зустрівся з Папою Римським Франциском. Вдячний за його особисту увагу до трагедії мільйонів українців. Наголосив і на десятках тисяч депортованих дітей. Маємо докласти всіх сил задля повернення їх додому. Крім цього, попросив засудити російські злочини в Україні. Бо не може бути рівності між жертвою та агресором", - зазначив Зеленський.
Президент також поінформував Папу про Формулу миру, яку він вважає єдиним ефективним алгоритмом досягнення справедливого миру, і запропонував долучитися до її реалізації.
Папа Франциск подарував президенту Зеленському невелику скульптуру у вигляді оливкової гілки - символу миру. Натомість український президент подарував Папі ікону Мадонни, написану на залишках бронежилета.
За інформацією італійського суспільного мовника Rai, їхня бесіда тривала 40 хвилин.
- Нагадаємо, під час офіційного візиту до Італії президент України Володимир Зеленський звернувся до очільниці уряду цієї країни Джорджи Мелоні з проханням посприяти поверненню примусово вивезених окупантами українських дітей
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