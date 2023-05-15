Окрім оборонної допомоги на €2,7 млрд, Німеччина виділяє Україні €11 млрд довгострокової підтримки, - Зеленський
Володимир Зеленський повідомив, що Німеччина надасть Україні додаткові €11 млрд довгострокової підтримки, окрім пакета оборонної допомоги на €2,7 млрд
Про це він сказав у вечірньому зверненні 15 травня.
Глава держави зазначив, що ці кошти підуть суто на оборону.
"Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет – 2 мільярди 700 мільйонів євро. Системи ППО «Айріс» різних модифікацій, ракети до них - багато, гармати, снаряди, бронетехніка… Окрім того, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково – є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист", - зазначив президент.
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