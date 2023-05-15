Про це він сказав у вечірньому зверненні 15 травня.

Глава держави зазначив, що ці кошти підуть суто на оборону.

"Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет – 2 мільярди 700 мільйонів євро. Системи ППО «Айріс» різних модифікацій, ракети до них - багато, гармати, снаряди, бронетехніка… Окрім того, Німеччина підтримає нашу країну довгостроково – є для цього 11 мільярдів євро, суто на оборону. Плюс Німеччина бере участь у Європейському фонді миру, який посилює наш захист", - зазначив президент.