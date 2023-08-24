Ракети для Patriot, безпілотники, патрони: Німеччина виділила черговий пакет допомоги Україні

Про це повідомила пресслужба федерального уряду.

У новий пакет допомоги також увійшли 10 систем виявлення дронів, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 вантажівок Zetros, 510 000 патронів до вогнепальної зброї.

В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.

Допомога Німеччини Україні

Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.

Так, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.

Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.

14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.

13 липня Німеччина передала Україні зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T.

21 липня Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки Leopard, а також кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння.

29 липня Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка, зокрема, включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.