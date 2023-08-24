Ракети для Patriot, безпілотники, патрони: Німеччина виділила черговий пакет допомоги Україні
Німеччина 24 серпня оголосила про передачу Україні нового пакета військової допомоги, до якого зокрема увійшли ракети для ЗРК Patriot
Про це повідомила пресслужба федерального уряду.
У новий пакет допомоги також увійшли 10 систем виявлення дронів, 40 розвідувальних безпілотників RQ-35 HEIDRUN, 16 вантажівок Zetros, 510 000 патронів до вогнепальної зброї.
В уряді зазначили, що поставки відбуваються з галузевих запасів, що фінансуються німецькими фондами для нарощування потенціалу безпеки.
Допомога Німеччини Україні
Країна з початку повномасштабної війни надає Україні військову допомогу. Зокрема, українські бійці одержують німецьку бронетехніку, у тому числі танки Leopard 2 та БМП Marder.
Так, 24 березня Німеччина передала Україні кулемети, інженерні машини та антидронові системи.
Вже у квітні країна відправила в Україну черговий пакет військової допомоги, до якого увійшли вантажівки, розвідувальні дрони та боєприпаси.
14 травня Німеччина оголосила про новий пакет допомоги Україні на 2,7 млрд євро, до якого увійшли 4 зенітних ракетних комплекси IRIS-T-SLM, 30 танків Leopard та 20 БМП Marder. А 23 травня країна передала радар для ППО TRML-4D, розвідувальні безпілотники Vector та інше.
13 липня Німеччина передала Україні зенітки Gepard та станції керування вогнем для IRIS-T.
21 липня Німеччина оголосила новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійшли танки Leopard, а також кулемети, артилерійські снаряди та інше необхідне озброєння.
29 липня Німеччина повідомила про нову партію військової допомоги для України, яка, зокрема, включає зенітні самохідні установки Gepard і боєприпаси до них.
17 серпня Україна отримала черговий пакет військової допомоги від Німеччини, до якого увійшли пускові установки ЗРК IRIS-T.
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