Снаряди для Leopard, гранатомети, ППО: Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Серед списку зброї, що увійшла в новий пакет допомоги Берліна Україні є:

10 БМП Marder;

боєприпаси для танків Leopard 2;

одну систему протиповітряної оборони Skynex;

30 000 снарядів для Gepard;

ракети IRIS-T SLM;

один радар TRML-4D;

7500 боєприпасів калібру 155 мм;

один мостоукладач BEAVER із запасними частинами;

одну інженерну машину DACHS;

дев'ять мінних тралів;

одну систему захисту для вертольотів AMPS;

60 підвісних двигунів;

шість тягачів для транспортування танків M1070 Oshkosh;

18 000 снарядів калібру 40 мм;

3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90;

мінометні боєприпаси;

Також у пакеті 100 000 аптечок, 2000 камуфляжних сіток і 2000 накидок.