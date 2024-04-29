Снаряди для Leopard, гранатомети, ППО: Німеччина передала новий пакет військової допомоги Україні
29 квітня Німеччина передала новий пакет військової допомоги для ЗСУ, до якого увійшли БМП Marder, боєприпаси до танків Leopard, система ППО Skynex, гранатомети та інша зброя
Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.
Серед списку зброї, що увійшла в новий пакет допомоги Берліна Україні є:
- 10 БМП Marder;
- боєприпаси для танків Leopard 2;
- одну систему протиповітряної оборони Skynex;
- 30 000 снарядів для Gepard;
- ракети IRIS-T SLM;
- один радар TRML-4D;
- 7500 боєприпасів калібру 155 мм;
- один мостоукладач BEAVER із запасними частинами;
- одну інженерну машину DACHS;
- дев'ять мінних тралів;
- одну систему захисту для вертольотів AMPS;
- 60 підвісних двигунів;
- шість тягачів для транспортування танків M1070 Oshkosh;
- 18 000 снарядів калібру 40 мм;
- 3000 переносних протитанкових ручних гранатометів RGW 90;
- мінометні боєприпаси;
Також у пакеті 100 000 аптечок, 2000 камуфляжних сіток і 2000 накидок.
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