Польща сподівається, що постачання Україні ATACMS "підбадьорить" Шольца передати далекобійні ракети Taurus

Про це він заявив в інтерв’ю німецьким ЗМІ, передає WELT.

"Я сподіваюся, що події останніх кількох днів підбадьорюють канцлера", - сказав Сікорський, висловивши надію, "що Німеччина зробить більше, ніж робить".

Сікорський назвав постачання американських ATACMS із радіусом дії 300 км "відповіддю на різку російську ескалацію". Він сподівається, що Шольц визнає це.

"Росіяни вже знищили 70% електроенергетичних потужностей України. Це фактично воєнний злочин", - наголосив голова МЗС Польщі.

Міністр підкреслив розуміння світу, що Путін реагує лише на тиск, на найжорсткіші аргументи грубої сили.

Шольц неодноразово виключав передачу крилатих ракет Taurus в Україну, в тому числі в суботу, 27 квітня, він заявив: "Є зброя, яку можна доставити, лише якщо ви контролюєте все, що з нею робиться. Taurus - це крилата ракета, яка може пролетіти 500 км, якщо ви все зробите правильно".