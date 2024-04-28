Польща сподівається, що постачання Україні ATACMS "підбадьорить" Шольца передати далекобійні ракети Taurus
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський розраховує на зміну поглядів канцлера Німеччини Олафа Шольца щодо того, чи поставить Німеччина ракети Taurus Україні після того, як США надішлють більше ракет малої дальності ATACMS
Про це він заявив в інтерв’ю німецьким ЗМІ, передає WELT.
"Я сподіваюся, що події останніх кількох днів підбадьорюють канцлера", - сказав Сікорський, висловивши надію, "що Німеччина зробить більше, ніж робить".
Сікорський назвав постачання американських ATACMS із радіусом дії 300 км "відповіддю на різку російську ескалацію". Він сподівається, що Шольц визнає це.
"Росіяни вже знищили 70% електроенергетичних потужностей України. Це фактично воєнний злочин", - наголосив голова МЗС Польщі.
Міністр підкреслив розуміння світу, що Путін реагує лише на тиск, на найжорсткіші аргументи грубої сили.
Шольц неодноразово виключав передачу крилатих ракет Taurus в Україну, в тому числі в суботу, 27 квітня, він заявив: "Є зброя, яку можна доставити, лише якщо ви контролюєте все, що з нею робиться. Taurus - це крилата ракета, яка може пролетіти 500 км, якщо ви все зробите правильно".
- Нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що США таємно передали Україні ракети ATACMS і ЗСУ застосували їх щонайменше двічі.
- У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Джанкой". Імовірно удару завдали ракетами ATACMS.
- Сполучені Штати сподіваються, що рішення союзників передати Україні далекобійні ракети, зокрема ATACMS, підштовхнуть Німеччину до аналогічного кроку стосовно Taurus.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.44 Купівля 39.44Продаж 39.93
- EUR Купівля 42.24Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе