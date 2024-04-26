У США переконані, що передача ATACMS Україні пришвидшить рішення Німеччину щодо Taurus
Сполучені Штати сподіваються, що рішення союзників передати Україні далекобійні ракети, зокрема ATACMS, підштовхнуть Німеччину до аналогічного кроку стосовно Taurus
Про це посадовець Пентагону заявив на умовах анонімності журналістам 25 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Високопосадовець оборонного відомства США підкреслив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.
"Але, безумовно, надання Сполученими Штатами системи ATACMS, а також попередні рішення Великої Британії та Франції про надання крилатих ракет великої дальності – ми, безумовно, сподіваємося, що це буде фактором", – додав посадовець.
Україна давно просить Німеччину надати ракети Taurus дальністю до 500 кілометрів. Але Берлін відмовився це робити, побоюючись ескалації конфлікту.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети – навіть попри те, що у Конгресі США готові передати американські далекобійні ракети ATACMS.
Після цього радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.42 Купівля 39.42Продаж 39.9
- EUR Купівля 42.16Продаж 42.92
- Актуальне
- Важливе