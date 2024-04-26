У США переконані, що передача ATACMS Україні пришвидшить рішення Німеччину щодо Taurus

Про це посадовець Пентагону заявив на умовах анонімності журналістам 25 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Високопосадовець оборонного відомства США підкреслив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.

"Але, безумовно, надання Сполученими Штатами системи ATACMS, а також попередні рішення Великої Британії та Франції про надання крилатих ракет великої дальності – ми, безумовно, сподіваємося, що це буде фактором", – додав посадовець.

Україна давно просить Німеччину надати ракети Taurus дальністю до 500 кілометрів. Але Берлін відмовився це робити, побоюючись ескалації конфлікту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети – навіть попри те, що у Конгресі США готові передати американські далекобійні ракети ATACMS.

Після цього радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.