Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією У США переконані, що передача ATACMS Україні пришвидшить рішення Німеччину щодо Taurus

У США переконані, що передача ATACMS Україні пришвидшить рішення Німеччину щодо Taurus

26 квітня, 2024 п'ятниця
00:28
Війна з Росією

Сполучені Штати сподіваються, що рішення союзників передати Україні далекобійні ракети, зокрема ATACMS, підштовхнуть Німеччину до аналогічного кроку стосовно Taurus

Про це посадовець Пентагону заявив на умовах анонімності журналістам 25 квітня, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Високопосадовець оборонного відомства США підкреслив, що рішення про надання Taurus Україні має ухвалити саме Німеччина.

"Але, безумовно, надання Сполученими Штатами системи ATACMS, а також попередні рішення Великої Британії та Франції про надання крилатих ракет великої дальності – ми, безумовно, сподіваємося, що це буде фактором", – додав посадовець.

Україна давно просить Німеччину надати ракети Taurus дальністю до 500 кілометрів. Але Берлін відмовився це робити, побоюючись ескалації конфлікту.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно підтвердив, що й далі відмовляється постачати крилаті ракети – навіть попри те, що у Конгресі США готові передати американські далекобійні ракети ATACMS.

Після цього радник американського президента з нацбезпеки Джейк Салліван підтвердив, що Україна отримала далекобійні ракети ATACMS і їхні поставки триватимуть і в майбутньому.

  • Нагадаємо, 24 квітня стало відомо, що США таємно передали Україні ракети ATACMS і ЗСУ застосували їх щонайменше двічі.
  • У тимчасово окупованому Криму в ніч проти 17 квітня пролунали вибухи в районі військового аеродрому "Джанкой". Імовірно удару завдали ракетами ATACMS.

Теги:
Німеччина
США
зброя для України
Читайте також:
Православна церква України
Автор Крістіна Слончак
25 квітня, 2024 четвер
Чи можна жінкам ходити в храм у штанях та без хустки: що насправді прописано в Святому Письмі. Пояснення від ПЦУ
Росія продовжує продукувати фейки
25 квітня, 2024 четвер
"Конгрес США прирік 500 тис. українців на смерть або важкі поранення": добірка фейків у світі за 25 квітня
ракета ATACMS
25 квітня, 2024 четвер
В ISW припустили, що могло стати ціллю удару ЗСУ ракетами ATACMS під Бердянськом
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.42
    Купівля 39.42
    Продаж 39.9
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
26 квітня
00:04
ЗРК Crotale
Франція просить Грецію допомогти з ППО на час Олімпіади, - ЗМІ
2024, четвер
25 квітня
23:38
Держдеп США
"Немає рішення чи позиції": Держдеп США про допомогу щодо повернення чоловіків в Україну
23:02
Прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс
Греція не має наміру відправляти Україні системи ППО, - прем'єр Міцотакіс
22:47
Україна - США, конгрес
США відправлять новий пакет допомоги Україні "якомога швидше", - генерал Браун
22:21
загранпаспорт рф
ЗМІ: У Росії розглядають заборону на видачу паспортів за кордоном. МЗС заперечує
22:00
Оновлено
Ілюстративне фото
РФ атакувала залізничний вокзал Балаклії ракетою: постраждали 11 людей, які були в електричці
21:57
Ексклюзив
український паспорт
"Незаконне доручення": дипломат Чалий про зупинку видачі документів закордоном військовозобов’язаним
21:41
Володимир Зеленський
Потрібно наповнити пакети допомоги потрібною зброєю: Зеленський про підготовку до "Рамштайну"
21:24
Аналітика
Сергій Згурець
Як за рік змінилися підходи до розвитку систем радіоелектронної боротьби. Колонка Сергія Згурця
21:12
Ексклюзив
Путін і Сі Цзіньпін
"Васал їде до сюзерена": дипломат Чалий про візит Путіна до Китаю
21:09
Данія
Данія вирішила збільшити військову допомогу для України на €590 млн
21:07
Дар'я Білодід
Дзюдоїстка Білодід стала чемпіонкою Європи
20:42
ЗСУ
За добу на фронті відбулось 93 боєзіткнення, на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки РФ
20:32
Дмитро Лубінець
Україна передала Катару список викрадених дітей росіянами. РФ опрацьовує його
20:09
OPINION
Ігор Гулик
Американці допоможуть зброєю. А хто пособить з демократією?
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 792 дня війни: Європарламент закликав не визнавати псевдовибори Путіна, а в Росії продовжують палати нафтопродукти
19:54
Стара національна галерея Берліна
Українці в Німеччині зможуть отримати документ для встановлення особи, якщо паспорт стане недійсним, - DW
19:25
Литва прапор
Литовська армія назвала заяву Білорусі про нібито зірвану атаку дронів дезінформаційною атакою
19:21
Ексклюзив
Паспортний сервіс
Лист МЗС про обмеження консульських послуг є протиправним, - нардепка Фріз
19:00
На фото: логотип гільдії сценаристів Канади
За справедливі роялті та захист від ШІ: гільдія сценаристів Канади готується до страйку 
18:54
НАБУ викрило злочинну групу
Заволодіння держземлею на 291 млн грн: міністр Сольський подав у відставку
18:52
арка Дружби народів
Колишню Арку Дружби народів у Києві не демонтуватимуть, простір біля неї отримає нову концепцію, - КМДА
18:46
Сі Цзіньпін
В Угорщині підтвердили, що Сі Цзіньпін відвідає Будапешт
18:40
Оновлено
Богдан Львов
Суд переніс розгляд оскарження ВСУ про поновлення судді Львова на посаді
18:37
На фото: Jerry Heil та Alyona Alyona вирушили на Євробачення
Jerry Heil та Alyona Alyona вирушили у Мальме на Євробачення
18:19
Володимир Зеленський
Захист інфраструктури, фронт та контракти на озброєння: Зеленський провів Ставку
18:16
Маріуполь
Окупанти "платять" іноземним робітникам заселенням у відремонтовані будинки маріупольців
18:13
Оновлено
Наслідки удару по Черкащині 25.04.24
РФ атакувала Черкащину: 6 постраждалих, пошкоджено критичну інфраструктуру
18:08
OPINION
Володимир Єрмоленко
Російські інтелектуали чіплятимуться за "вєлікую Россію" до останнього
18:03
На фото: Гарві Вайнштейн
Апеляційний суд Нью-Йорка скасував вирок Гарві Вайнштейну у справі 2020 року про зґвалтування
17:39
Ексклюзив
Віктор Медведчук
Європарламент закликає запровадити санкції проти Медведчука, - кореспондентка Висоцька 
17:36
Польща
У Польщі до 2,5 року засудили російського шпигуна, який збирав інформацію про військові частини країни
17:27
На фото: Співачка KOLA
KOLA випустила іронічну пісню-рефлексію на стосунки з татом, якого не було в її житті
17:24
ДСНС
Виїхали ліквідувати пожежу: в передмісті Херсона рятувальники потрапили під повторний обстріл РФ
17:22
Ексклюзив
Олег Синютка
Дуже дивним способом це збіглося з перевіркою використання грошей Єдиним телемарафоном: нардеп Синютка про відставку 7 членів Рахункової палати
17:06
в'язниця
В Україні до 15 років засудили російського агента, який на Харківщині збирав розвіддані для окупантів
17:00
PR
Комфорт та максимальна свобода разом з NarsCars: як орендувати авто для поїздок в Україні
16:52
Ексклюзив
ЗСУ
Захопити Часів Яр практично неможливо: офіцер НГУ Матвійчук про проблеми армії РФ на Бахмутському напрямку
16:35
ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини
В ОСУВ "Хортиця" розповіли, якими є втрати РФ у живій силі й техніці на Східному напрямку
16:20
Ексклюзив
Дніпро, ракетний удар, воєнні злочини Росії
Це свідчить про перехід Росії до стратегії "Алеппо": президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" про ракетні удари РФ по містах України
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV