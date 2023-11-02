Бронетранспортери, радіолокаційні станції для IRIS-T та дрони: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги
Уряд Німеччини передав Україні новий пакет військової допомоги, у який входять бронетранспортери, радіолокаційні системи повітряного огляду TRML-4D та дрони
Про це йдеться на сайті відомства.
До нового пакету військової допомоги від Німеччини для України увійшли:
- 12 бронетранспортерів;
- 2 радіолокаційні системи повітряного огляду TRML-4D;
- 7 БПЛА Primoco One;
- 2 системи протиракетного захисту для вертольотів;
- 32 термінали супутникового зв'язку SatCom;
- 4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи до них;
- 12 вантажівок MAN TGS;
- 30 тисяч комплектів зимового одягу.
Що було в попередніх пакетах допомоги
10 жовтня Німеччина оголосила про надання 10 танків Leopard 1, додаткових систем ППО Patriot та IRIS-T, а також трьох зенітних гармат Gepard. А вже 13 жовтня ФРН оголосила про надання додаткового пакета підтримки, в якому були аптечки, рюкзаки, засоби протидії дронам тощо.
20 жовтня ФРН надала Україні 3 зенітні установки Gepard.
27 жовтня Німеччина оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги, який включав ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T, ракети до неї, а також БТР і БПЛА.
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