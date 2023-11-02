Бронетранспортери, радіолокаційні станції для IRIS-T та дрони: Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

Про це йдеться на сайті відомства.

До нового пакету військової допомоги від Німеччини для України увійшли:

12 бронетранспортерів;

2 радіолокаційні системи повітряного огляду TRML-4D;

7 БПЛА Primoco One;

2 системи протиракетного захисту для вертольотів;

32 термінали супутникового зв'язку SatCom;

4 тягачі HX81 та 4 напівпричепи до них;

12 вантажівок MAN TGS;

30 тисяч комплектів зимового одягу.

Що було в попередніх пакетах допомоги

10 жовтня Німеччина оголосила про надання 10 танків Leopard 1, додаткових систем ППО Patriot та IRIS-T, а також трьох зенітних гармат Gepard. А вже 13 жовтня ФРН оголосила про надання додаткового пакета підтримки, в якому були аптечки, рюкзаки, засоби протидії дронам тощо.

20 жовтня ФРН надала Україні 3 зенітні установки Gepard.

27 жовтня Німеччина оголосила про надання Україні нового пакета військової допомоги, який включав ще одну пускову установку ЗРК IRIS-T, ракети до неї, а також БТР і БПЛА.