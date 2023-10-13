Німеччина надала Україні ще один пакет допомоги на додачу до раніше оголошеного
Уряд Німеччини зібрав черговий пакет військової допомоги Україні, до якого зокрема увійшли машини для прикордонників, аптечки тощо
Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду ФРН.
Зазначається, що на додачу до раніше оголошеної допомоги Україна отримала: 4 багатоцільові гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206); 82 термінали супутникового зв'язку SatCom; 4 машини для прикордонників; 50 систем виявлення дронів; 2 сідельних тягачі HX81 та 2 напівпричепи; 100 тисяч аптечок; 27 477 рюкзаків.
10 жовтня Німеччина оголосила про надання 10 танків Leopard 1, додаткових систем ППО Patriot та IRIS-T, а також трьох зенітних гармат Gepard.
- Депутат бундестагу від Партії зелених Робін Вагенер закликав надати Україні далекобійні ракети Taurus.
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