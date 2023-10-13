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Німеччина надала Україні ще один пакет допомоги на додачу до раніше оголошеного

13 жовтня, 2023 п'ятниця
16:49
Світ Німеччина Україна

Уряд Німеччини зібрав черговий пакет військової допомоги Україні, до якого зокрема увійшли машини для прикордонників, аптечки тощо

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду ФРН.

Зазначається, що на додачу до раніше оголошеної допомоги Україна отримала: 4 багатоцільові гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206); 82 термінали супутникового зв'язку SatCom; 4 машини для прикордонників; 50 систем виявлення дронів; 2 сідельних тягачі HX81 та 2 напівпричепи; 100 тисяч аптечок; 27 477 рюкзаків.

10 жовтня Німеччина оголосила про надання 10 танків Leopard 1, додаткових систем ППО Patriot та IRIS-T, а також трьох зенітних гармат Gepard.

Німеччина
Війна з Росією
допомога Україні
зброя для України
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