Німеччина надала Україні ще один пакет допомоги на додачу до раніше оголошеного

Про це йдеться у повідомленні на сайті уряду ФРН.

Зазначається, що на додачу до раніше оголошеної допомоги Україна отримала: 4 багатоцільові гусеничні всюдиходи Bandvagn 206 (BV206); 82 термінали супутникового зв'язку SatCom; 4 машини для прикордонників; 50 систем виявлення дронів; 2 сідельних тягачі HX81 та 2 напівпричепи; 100 тисяч аптечок; 27 477 рюкзаків.

10 жовтня Німеччина оголосила про надання 10 танків Leopard 1, додаткових систем ППО Patriot та IRIS-T, а також трьох зенітних гармат Gepard.