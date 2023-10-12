Війна буде довгою, Німеччина має дати Україні все для перемоги, зокрема Taurus, - депутат бундестагу

Він сказав це під час міжнародної конференції в Берліні, де обговорювали вплив російської агресії на Україну та Європу, переповів Укрінформ.

"Треба усвідомлювати, що конфронтація з російським імперіалізмом і дестабілізація будуть довгими… доки цей режим (у Кремлі, – ред.) лишається при владі. Отже, в наших стратегічних інтересах допомогти Україні перемогти всім, чим ми можемо, зокрема ракетами Taurus", - сказав політик і додав, що ця зброя не розв'яже всіх проблем.

Вагенер наголосив, що Україна повинна захистити цінності демократії, свободи та європейський безпековий порядок.

На конференції "Україна та ми: що російська агресія означає для Європи", де брали участь політики, дипломати та експерти, він висловив бажання, щоб Україна скоро стала частиною європейської родини: "Не як далекий кузен, а як сестра".

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря - поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

Також 6 жовтня ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus.