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Німеччина повинна відправити Taurus в Україну: Воллес після удару РФ по Харківщині

6 жовтня, 2023 п'ятниця
09:14
Війна з Росією ракети Taurus

Ексміністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав Німеччину передати Україні далекобійні ракети Taurus

Про це він написав у twitter.

"Кожного разу, коли Росія завдає ударів по цивільному населенню та порушує міжнародне право, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі в Україні, має бути відповідь. Ми зробили це з Starstreak і Storm Shadow", - йдеться у повідомленні.

Тепер, за його словами, Німеччина повинна відправити свої ракетні системи Taurus в Україну та приєднатися до Великобританії та Франції.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря - поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

Україна
Німеччина
зброя для України
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