Німеччина надала новий пакет допомоги Україні: в ньому серед іншого 3 зенітні установки Gepard
Німеччина 20 жовтня надала новий пакет військової допомоги Україні, до складу якого зокрема увійшли три зенітні установки Gepard та машини для охорони кордону
Про це повідомляє офіційний сайт німецького уряду.
До пакета увійшли три зенітні установки Gepard, які здатні протидіяти загрозі від вертольотів і літаків на малих і надмалих висотах. Вони можуть працювати вдень і вночі за будь-яких погодних умов та в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії супротивника.
Також у пакеті є 20 безпілотних комплексів розвідки RQ-35 Heidrun, 20 легких розвідувальних БпЛА Vector, мостоукладач Biber, 3 тягачі HX81 і 3 напівпричепи, 13 машин для охорони кордону і 3 872 артилерійські димові снаряди DM125.
Зазначається, що з міркувань безпеки федеральний уряд утримується від надання деталей щодо способів транспортування та дати прибуття до моменту передачі.
- 10 жовтня Німеччина оголосила про надання 10 танків Leopard 1, додаткових систем ППО Patriot та IRIS-T, а також трьох зенітних гармат Gepard. А вже 13 жовтня ФРН оголосила про надання додаткового пакета підтримки.
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