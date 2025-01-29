У Житомирі після закінчення війни збудують новий стадіон для "Полісся"
Після закінчення війни футбольний клуб "Полісся" збудує новий стадіон у Житомирі
Про це повідомляє офіційний сайт "Полісся".
"Нещодавно в інформаційному просторі почала ширитись інформація про новий стадіон ФК "Полісся". Ми підтверджуємо, що всі підготовчі роботи щодо проєктування стадіону виконані. Всі етапи проєкту були ретельно розглянуті та затверджені відповідними органами. Підготовча робота успішно завершена", - йдеться у заяві.
У "Поліссі" наголошують, що стадіон буде відповідати сучасним вимогам - стане не тільки місцем для проведення матчів, а й культурним центром Житомира.
"Також повідомляємо, що саме будівництво стадіону розпочнеться після завершення війни. Ми сподіваємось на відновлення миру в нашій країні й впевнені, що новий стадіон стане важливою частиною спортивного життя нашого регіону. Дякуємо за вашу підтримку", - додали у житомирському клубі.
- Після завершення першої частини сезону УПЛ "Полісся" займає пʼяту позицію у турнірній таблиці. До єврокубкової зони бракує 4 очок.
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