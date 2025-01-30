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Головна Футбол "Динамо" - РФШ: де та коли дивитись останній матч киян у Лізі Європи
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"Динамо" - РФШ: де та коли дивитись останній матч киян у Лізі Європи

Влад Дідусь
30 січня, 2025 четвер
07:00
Футбол Динамо, Андрій Ярмоленко

У четвер, 30 січня, київське "Динамо" зіграє проти латвійського РФШ у 8-му турі основного раунду Ліги Європи

Зміст

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За словами головного тренера "Динамо" Олександра Шовковського, у матчі з РФШ він не зможе розраховувати на Дениса Попова, Віталія Буяльського, Миколу Шапаренка, Володимира Бражка та Владислава Дубінчака.

Букмекери впевнені, що "Динамо" є фаворитом матчу. На виграш киян дають коефіцієнт 1,85. Нічию оцінюють у 3,75. На перемогу РФШ дають 4,35.

Початок матчу о 22:00. Пряма трансляція буде доступна на Megogo.

Ліга Європи

8-й тур

30 січня

"Динамо" (Україна) - РФШ (Латвія)

Гамбург, арена "Фолькспаркштадіон"

Початок - 22:00

Трансляція - Megogo

Як "Динамо" виступає у Лізі Європи

Київське "Динамо" у 1-му турі поступилось у Гамбурзі італійському "Лаціо" з рахунком 0:3. У 2-му турі українці програли у гостях німецькому "Гоффенгайму" (0:2). 3-й тур закінчився поразкою "Динамо" у зустрічі з "Ромою" (0:1).

4-й тур закінчився сенсаційною поразкою "Динамо" проти "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни вважались фаворитами, але програли "Вікторії Плзень" (1:2).

У 6-му турі "Динамо" програло "Реал Сосьєдаду" (0:3), залишилося на останньому, 36-му місці в турнірній таблиці. Українці - перша команда, яка втратила шанси на вихід до плей-офф Ліги Європи.

У 7-му турі "Динамо" зіграло внічию з турецьким "Галатасараєм" і заробило перше очко в Лізі Європи.

У останньому турі ЛЄ кияни зустрінуться з латвійським РФШ.

Теги:
Новини
Спорт
Динамо Київ
Ліга Європи
єврокубки
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