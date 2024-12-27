Зняття з обліку не дорівнює статусу "не військовозобовʼязаний": пояснює адвокатка Поліщук

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

"Станом на сьогодні в нас є два поняття - знятий з військового обліку та виключений з військового обліку. Фактично всі люди, які не зняті з військового обліку, мають повернутись на облік. Тобто навіть якщо вони оновлюють свої дані через "Резерв+" або ЦНАПи, то це не є фактичним оновленням даних і постановкою на облік. Ці люди мають стати на облік за місцем свого проживання. Для них діють звичайні права, які й для всіх військовозобов'язаних. Знятий з військового обліку не означає статус "не військовозобовʼязаний", - пояснила Поліщук.

Адвокатка також розʼяснила статус і які права мають "виключені з військового обліку"

"Якщо ми говоримо про виключення з військового обліку, то там існує інший статус. Вони не є військовозобов'язаними. Тому для них не розповсюджуються правила, як оновлення даних, їх не можна забронювати, бо вони не є військовозобовʼязаними громадянами. Це категорія громадян, які за станом здоровʼя, або з інших причин були виключені з військового обліку", - додала вона.