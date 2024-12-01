Медогляд військовозобов'язаних відокремлять від ВЛК і ТЦК: як це працюватиме і чи все буде чесно

Про це повідомили в Міноборони.

Зазначається, що впровадження реформи буде відбуватися у три етапи і має закінчитися вже у листопаді 2025 року.

"Система проходження ВЛК, яка існує зараз, створює зайві бюрократичні ускладнення та корупційні ризики. Міністерство оборони України разом з Міністерством охорони здоров'я України, НСЗУ та "Принципом" Любові Галан запропонували цифрову реформу ВЛК", - заявила заступниця міністра оборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко.

Зокрема, сучасна система ВЛК має два недоліки. З одного боку, вона дозволяє окремим особам уникати військової служби без законних підстав. З іншого боку, система не запобігає включенню до лав ЗСУ осіб із серйозними захворюваннями, що створює додаткові труднощі для армії.

"Реформа дозволить розділити рішення військово-лікарської комісії на два окремих набори даних - медичний і адміністративний. Одні фахівці проводитимуть медичний огляд для ВЛК, а інші - аналізуватимуть анонімізовані результати цих медоглядів", - йдеться у повідомленні.

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Передбачається, що для проходження ВЛК достатньо буде лише візиту до цивільного медзакладу - зробити це можна буде за місцем перебування.

"А далі ніякої біганини державними установами - за людину бігатимуть дані. Весь обмін цифровими документами триватиме лічені хвилини", - зазначила Черногоренко.

Надалі ці дані передаватимуться у медичну інформаційну систему ЗСУ, яка буде модернізована під цю реформу: з'явиться технічна можливість отримувати дані з ЕСОЗ та електронний кабінет ВЛК.

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"Військово-лікарська комісія отримає дані про людину, ознайомиться з ними, та винесе своє адміністративне рішення. Анонімізовані дані надходитимуть на випадкову комісію, члени якої не знатимуть, чиї документи розглядають. Це унеможливить маніпуляції та зловживання", - пояснили у Міноборони.

Також після кожного рішення буде видно цифровий слід - електронні підписи як лікарів, так і працівника ВЛК, а висновки комісій будуть зберігатися. Все це спростить перевірку і моніторинг діяльності ВЛК правоохоронними органами.