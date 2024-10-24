Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна мобілізація Міноборони напрацювало модель цифрової реформи ВЛК

Міноборони напрацювало модель цифрової реформи ВЛК

Юлія Юліна
24 жовтня, 2024 четвер
18:23
мобілізація ЗСУ, мобілізація

Міноборони напрацювало й передало уряду модель цифрової реформи ВЛК. У відомстві переконані, що це дасть змогу зменшити черги й потенційні зловживання

Зміст

Про це "Радіо Свобода" сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, наразі готують пакет змін до нормативно-правових актів, а цифрова команда готова "технічно швидко реалізувати цей функціонал".

Військовозобов'язаним і військовослужбовцям хочуть надати можливість отримати медичний висновок у будь-якому медичному закладі, де їм буде зручно.

"Цей медичний висновок буде направлено в цифровому форматі за декілька хвилин чи секунд у систему Міністерства оборони. Далі ВЛК за своєю ініціативою матиме можливість ознайомитися із цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення", – розповіла посадовиця.

Таким чином, в уряді планують розділити медичний висновок на дві частини.

"На медичну частину, де може будь-який фахівець, лікар, лікар-спеціаліст зробити цей висновок, і на адміністративну частину, яка перебуває саме в площині Міноборони", - пояснила Черногоренко.

Вона зазначила, що технічно зробити таку електронну взаємодію нескладно.

"З нормативного погляду ми вже робимо цю можливість з нашими партнерами (з уряду, – ред.). Я думаю, дуже швидко ми матимемо можливість отримати дуже гарні новини в цьому напрямі", - додала заступниця очільника Міноборони.

На її думку, нововведення дадуть змогу розвантажити ВЛК, зменшити черги й потенційні зловживання.

Теги:
Новини
Україна
Міністерство оборони
Війна з Росією
Воєнний стан
Читайте також:
Автор Влад Дідусь
24 жовтня, 2024 четвер
Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами: у Старокостянтинові пошкоджено двоповерхівку та готель
Автор Катерина Єсікова
22 жовтня, 2024 вiвторок
Батьки впізнали сина на відео з розстріляними українськими військовими на Курщині
Німеччина Україна
Автор Юлія Юліна
23 жовтня, 2024 середа
У Німеччині запропонували запровадити новий статус для біженців з України, аби зменшити витрати на соцвиплати
  • USD 41.09
    Купівля 41.09
    Продаж 41.55
  • EUR
    Купівля 44.39
    Продаж 45.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
24 жовтня
18:47
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН Гутерреш на саміті БРІКС у РФ закликав до "справедливого миру" в Україні
18:30
Тарас Кремінь
Кремінь оголосив про початок "наступальної українізації"
18:23
діти, злочини росії
В Україну з тимчасово окупованої Херсонщини повернули 3-річну дитину
18:21
Узбекистан, прапор
Узбекистан відмовився вступати до Євразійського економічного союзу з РФ
18:20
У Польщі судитимуть фермера з донькою через прапор СРСР та проросійський плакат
18:04
OPINION
Зволікання з деімперіалізацією стимулює "вату"
17:44
Тарас Кремінь
Мовний омбудсмен спростував твердження, нібито українськомовні люди переходять назад на російську
17:41
Польща
Після закриття генконсульства РФ у Познані 8 його працівників мають покинути Польщу, - МЗС
17:39
Венесуельські опозиціонери Едмундо Гонсалес Уруттія та Марія Коріна Мачадо
Лауреатами цьогорічної Премії Сахарова стали лідери опозиції Венесуели 
17:34
Донецька область, стела
У Покровській громаді через ворожі атаки загинули троє людей
17:25
Ексклюзив
Ліквідація МСЕК нічого не дасть, а призведе до ступору та колапсу цієї системи, - адвокат Гришин
17:18
Володимир Зеленський
Зеленський доручив членам Ставки розробити План посилення України: що він передбачає
17:17
Пресреліз
Режисер Владислав Робський завершив роботу над документальною дилогією "Народжені, щоб жити"
17:13
Китай
МЗС Китаю заявило, що "не знає" про перебування військ КНДР у РФ
17:12
на фото: ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 101 боєзіткнення: росіяни атакували Курщину 18 КАБами
16:54
Ашан
Французька мережа "Ашан" покидає російський ринок і готується продати дочірню компанію, - ЗМІ
16:50
Фінляндія
Фінляндія закрила два тимчасові пункти пропуску з РФ
16:48
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:28
Ексклюзив
Путін та Лукашенко
"Вступ Білорусі у війну невигідний для Росії": експерт-міжнародник Радь назвав причину
16:25
Оновлено
Ілюстративне фото
Між Миколаєвом і Херсоном відновили залізничне сполучення, зупинене після ворожого обстрілу
16:24
Молдова
З Росії переказали $39 млн на підкуп виборців Молдови, - поліція
16:16
НАТО
В Україні зросла частка тих, хто підтримує вступ до ЄС і НАТО, - опитування
16:10
Ексклюзив
Су-25 росія
Є три версії: авіаексперт Криволап про відправку північнокорейських пілотів до РФ
16:06
PR
Чоловічі спортивні штани у повсякденному стилі – як їх поєднувати?
16:05
OPINION
РФ=КНДР, а Путін=Кім Чен Ин. Хто б міг подумати!
15:51
Вийшов трейлер фільму "Битва за світло" з Олександром Усиком про ППО, ДСНС та енергетиків
15:50
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль
Південна Корея може розглянути поставки зброї Україні залежно від масштабів співпраці РФ і КНДР, - президент Сок Йоль
15:29
Рон Елі
У віці 86 років помер американський актор Рон Елі, відомий за роллю Тарзана в однойменному серіалі
15:25
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина підтримує повернення цілісності України в межах кордонів 1991 року дипломатичним шляхом, - заступник спікера парламенту Боздаг
15:08
ГУР попередило про підготовку "мітингів" проти військово-політичного керівництва України
14:54
Ексклюзив
Путін та Кім Чен Ин
Путін дуже вдало обрав час, щоб використати війська КНДР на фронті, - військовий оглядач Попович
14:53
Збірна України, Україна - Чехія
Збірна України опустилася в новому рейтингу ФІФА
14:53
Оновлено
Куп'янськ
РФ вранці вдарила біля ринку в Куп'янську: одна людина загинула, 11 отримали травми
14:51
армія КНДР
Конгресмен Тернер заявив, що США повинні розглянути "прямі воєнні дії", якщо війська КНДР увійдуть в Україну
14:29
Херсонська область
На Херсонщині чоловік підірвався на протипіхотній міні
14:29
Оновлено
Юрій Максимов (третій справа)
"Ворскла" призначила Максимова новим головним тренером
14:25
Допомогли ухилитися від мобілізації понад тисячі чоловікам: у Києві працівникам Голосіївського РТЦК оголосили підозру
14:12
Євросоюз
ЄС розглядає можливість підвищення мита на продовольство та добрива з Росії та Білорусі, - Bloomberg
14:06
Сергій Жадан
Сергій Жадан передав права на твори своїм дітям перед тим, як пішов до війська
14:00
OPINION
Масова "інвалідність" прокурорів символізує системну хворобу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV