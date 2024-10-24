Міноборони напрацювало модель цифрової реформи ВЛК

Про це "Радіо Свобода" сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, наразі готують пакет змін до нормативно-правових актів, а цифрова команда готова "технічно швидко реалізувати цей функціонал".

Військовозобов'язаним і військовослужбовцям хочуть надати можливість отримати медичний висновок у будь-якому медичному закладі, де їм буде зручно.

"Цей медичний висновок буде направлено в цифровому форматі за декілька хвилин чи секунд у систему Міністерства оборони. Далі ВЛК за своєю ініціативою матиме можливість ознайомитися із цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення", – розповіла посадовиця.

Таким чином, в уряді планують розділити медичний висновок на дві частини.

"На медичну частину, де може будь-який фахівець, лікар, лікар-спеціаліст зробити цей висновок, і на адміністративну частину, яка перебуває саме в площині Міноборони", - пояснила Черногоренко.

Вона зазначила, що технічно зробити таку електронну взаємодію нескладно.

"З нормативного погляду ми вже робимо цю можливість з нашими партнерами (з уряду, – ред.). Я думаю, дуже швидко ми матимемо можливість отримати дуже гарні новини в цьому напрямі", - додала заступниця очільника Міноборони.

На її думку, нововведення дадуть змогу розвантажити ВЛК, зменшити черги й потенційні зловживання.