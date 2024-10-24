Міноборони напрацювало модель цифрової реформи ВЛК
Міноборони напрацювало й передало уряду модель цифрової реформи ВЛК. У відомстві переконані, що це дасть змогу зменшити черги й потенційні зловживання
Про це "Радіо Свобода" сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.
За її словами, наразі готують пакет змін до нормативно-правових актів, а цифрова команда готова "технічно швидко реалізувати цей функціонал".
Військовозобов'язаним і військовослужбовцям хочуть надати можливість отримати медичний висновок у будь-якому медичному закладі, де їм буде зручно.
"Цей медичний висновок буде направлено в цифровому форматі за декілька хвилин чи секунд у систему Міністерства оборони. Далі ВЛК за своєю ініціативою матиме можливість ознайомитися із цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення", – розповіла посадовиця.
Таким чином, в уряді планують розділити медичний висновок на дві частини.
"На медичну частину, де може будь-який фахівець, лікар, лікар-спеціаліст зробити цей висновок, і на адміністративну частину, яка перебуває саме в площині Міноборони", - пояснила Черногоренко.
Вона зазначила, що технічно зробити таку електронну взаємодію нескладно.
"З нормативного погляду ми вже робимо цю можливість з нашими партнерами (з уряду, – ред.). Я думаю, дуже швидко ми матимемо можливість отримати дуже гарні новини в цьому напрямі", - додала заступниця очільника Міноборони.
На її думку, нововведення дадуть змогу розвантажити ВЛК, зменшити черги й потенційні зловживання.
- У вересні стало відомо, що Міноборони розробило законопроєкт, яким пропонує дозволити українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн за допомогою засобів електронної ідентифікації. Також у документі є пропозиція ліквідувати комісії для взяття на такий облік і скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.
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