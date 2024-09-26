Міноборони пропонує дозволити українцям призовного віку ставати на військовий облік онлайн

Про це повідомила пресслужба відомства.

Міноборони пропонує дозволити ставати на військовий облік призовників та уточнювати персональні дані через електронну ідентифікацію у сервісі "Електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного та резервіста".

Також у документі є пропозиція ліквідувати комісії для взяття на такий облік і скасувати проходження медичного огляду під час взяття громадян на військовий облік.

"Передбачається, що громадяни, які здобувають вищу освіту, будуть проходити медичний огляд перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки", - пояснили у відомстві.

Також буде уточнено положення щодо військового обліку жінок, які виявили бажання проходити базову військову службу. Згідно з повідомленням Міноборони, безпосередньо перед направленням на таку службу за їхнім бажанням жінок братимуть на військовий облік призовників. Після завершення базової військової служби їм братимуть на військовий облік військовозобов'язаних.