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Зеленський підписав указ про впровадження нового свята
Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 27 грудня, підписав указ про впровадження Дня міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття
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Про це йдеться в указі №883/2024.
Вказано, що нове свято впровадили задля:
- зміцнення єдності і злагоди українського народу
- утвердження української національної та громадянської ідентичності
- сприяння вільному розвитку культурного розмаїття корінних народів і національних меншин (спільнот) України
- засвідчення поваги до внеску корінних народів і національних меншин у відстоювання державного суверенітету і незалежності України, у збройну боротьбу з державою-агресором
День міжнаціональної злагоди і культурного розмаїття щорічно відзначатимуть 21 травня.
- 2 листопада Зеленський ухвалив перенесення Дня ракетних військ і артилерії на 4 грудня. Раніше свято відзначали 3 листопада.
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