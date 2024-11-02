Зеленський переніс дату Дня ракетних військ і артилерії
Президент України Володимир Зеленський ухвалив перенесення Дня ракетних військ і артилерії на 4 грудня. Раніше свято відзначали 3 листопада
Про це йдеться в указі президента від 2 листопада 2024 року.
Таким чином указ президента від 31 жовтня 1997 року, за яким професійне свято артилеристів відзначали 3 листопада, втратив чинність. Як зазначає АрміяInform, ця дата мала радянське коріння та була пов'язана з подіями Другої світової війни.
Там пояснили, що новий день святкування, 4 грудня, символізує зв'язок з українською християнською традицією, адже свята Варвара вважається покровителькою артилеристів у багатьох країнах.
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"За середньовічною європейською традицією, свята Варвара стала заступницею всіх, хто має справу з вибухами та руйнівною силою. Її вшановують як покровительку артилеристів у збройних силах Іспанії, Франції, Польщі, США, а відтепер - і в Україні", - додали в АрміяInform.
- Цьогоріч два свята за новим стилем припали 1 жовтня 2024 року - Покрова Пресвятої Богородиці та День захисників і захисниць України.
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