Зеленський переніс дату Дня ракетних військ і артилерії

Про це йдеться в указі президента від 2 листопада 2024 року.

Таким чином указ президента від 31 жовтня 1997 року, за яким професійне свято артилеристів відзначали 3 листопада, втратив чинність. Як зазначає АрміяInform, ця дата мала радянське коріння та була пов'язана з подіями Другої світової війни.

Там пояснили, що новий день святкування, 4 грудня, символізує зв'язок з українською християнською традицією, адже свята Варвара вважається покровителькою артилеристів у багатьох країнах.

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"За середньовічною європейською традицією, свята Варвара стала заступницею всіх, хто має справу з вибухами та руйнівною силою. Її вшановують як покровительку артилеристів у збройних силах Іспанії, Франції, Польщі, США, а відтепер - і в Україні", - додали в АрміяInform.