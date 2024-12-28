На Чернігівщині ексмера засудили до двох років в'язниці за поширення ворожої пропаганди
Колишній мер одного з райцентрів Чернігівської області отримав два роки ув'язнення за поширення ворожої пропаганди під час російської окупації регіону
Про це повідомляє управління СБУ в Чернігівській області.
Зазначається, що контррозвідники СБУ затримали фігуранта в лютому 2023 року.
За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ колишній посадовець звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вимагання та отримання хабаря.
Бажаючи повернути собі втрачену посаду, він вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці. Для цього ексмер почав поширювати в інтернеті дописи, в яких дискредитувалися Сили оборони та популяризувалися терористичні організації "Л/ДНР".
Зокрема, під час спілкування зі знайомими через Telegram він розповсюдив відеозвернення президента РФ Володимира Путіна, а також відеосюжет, де прославлялись дії тих, хто здійснює збройну агресію проти України.
Суд визнав ексмера винним за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та призначив покарання – 2 роки позбавлення волі.
- Нещодавно Служба безпеки затримала у Чернігові ймовірну агентку російської воєнної розвідки, яка під виглядом поїздок на таксі шпигувала за локаціями об'єктів Сил оборони у місті і передавала їх окупантам.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.75 Купівля 41.75Продаж 42.26
- EUR Купівля 43.52Продаж 44.18
- Актуальне
- Важливе