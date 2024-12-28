На Чернігівщині ексмера засудили до двох років в'язниці за поширення ворожої пропаганди

Про це повідомляє управління СБУ в Чернігівській області.

Зазначається, що контррозвідники СБУ затримали фігуранта в лютому 2023 року.

За даними слідства, напередодні повномасштабного вторгнення РФ колишній посадовець звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вимагання та отримання хабаря.

Бажаючи повернути собі втрачену посаду, він вирішив продемонструвати окупантам, що готовий до співпраці. Для цього ексмер почав поширювати в інтернеті дописи, в яких дискредитувалися Сили оборони та популяризувалися терористичні організації "Л/ДНР".

Зокрема, під час спілкування зі знайомими через Telegram він розповсюдив відеозвернення президента РФ Володимира Путіна, а також відеосюжет, де прославлялись дії тих, хто здійснює збройну агресію проти України.



Суд визнав ексмера винним за статтею про виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та призначив покарання – 2 роки позбавлення волі.