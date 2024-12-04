Об'їжджала Чернігів на таксі і шпигувала за об'єктами ЗСУ для майбутніх ударів РФ: 16-річну дівчину підозрюють у держзраді

Про це інформує пресцентр СБУ.

За даними слідства, 16-річну жительку Чернігова допомагала росіянам готувати новий повітряний удар по регіону. Щоб "обійти" українську ППО, агентка мала виявити і передати агресору координати зенітно-ракетних комплексів та радіолокаційних станцій ЗСУ, які обороняють прикордонну область.

Для конспірації дівчина замовляла таксі, в якому об’їжджала місцевість і приховано фіксувала потрібні їй об’єкти. Після таких поїздок фігурантка поверталася додому, де формувала агентурний звіт для свого російського куратора у вигляді медіафайлів з геолокаціями.

Встановлено, що фігурантка перебувала на прямому зв’язку з кадровим співробітником російського ГРУ, з яким комунікувала через анонімний чат у месенджері.

Під час обшуків у затриманої вилучили мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ. Їй оголосили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі дівчина перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.