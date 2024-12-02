Намагалася встановити камери для коригування ударів РФ: у Чернігові затримали місцеву жительку

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановила військова контррозвідка СБУ, саме за наведенням фігурантки на початку листопада цього року рашисти вдарили по обласному центру двома авіаційними ракетами Х-59.

Зазначається, що російська воєнна розвідка завербувала жительку Чернігівщини через антиукраїнські коментарі в російських тг-каналах. Для майбутніх коригувань російських ударів ворожа спецслужба наказала їй встановлювати приховану відеокамеру поблизу потенційних цілей.

За допомогою замаскованої "відеопастки" окупанти хотіли відстежити локації української ППО, а після повітряної атаки зафіксувати її наслідки.

Утім, військова контррозвідка СБУ запобігла цьому і затримала зрадницю поблизу її помешкання у Чернігові. У неї вилучили пристрої відеофіксації та мобільний телефон із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Наразі жінці повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Затримана перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Примітка: згідно зі статтею 62 Конституції України особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.