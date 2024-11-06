На околицях Чернігова вибухнула крилата ракета, є постраждалі

Про це йдеться у повідомленні начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.

О 17:41 Брижинський повідомив про роботу ППО, а приблизно через пів години стало відомо про вибух крилатої ракети на околицях міста.

Станом на 18:41 відомо про 2 постраждалих людей, їх госпіталізували.

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