На околицях Чернігова вибухнула крилата ракета, є постраждалі
Ввечері середи, 6 листопада, російські терористи обстріляли Чернігів і область
Про це йдеться у повідомленні начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського.
О 17:41 Брижинський повідомив про роботу ППО, а приблизно через пів години стало відомо про вибух крилатої ракети на околицях міста.
Станом на 18:41 відомо про 2 постраждалих людей, їх госпіталізували.
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