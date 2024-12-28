В Україні будують понад 139 підземних шкіл, - МОН

Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, передає Суспільне.

Кузьмичова розповіла, що 79 таких об'єктів наразі перебувають у стадії активного будівництва. До десяти об'єктів планують здати в експлуатацію до кінця цього року.

За словами посадовиці, будівництво підземних освітніх закладів відбувається у прифронтових і прикордонних регіонах, які перебувають під обстрілами.

"Але завершення будівництва абсолютно всіх об'єктів ми очікуємо до 1 вересня 2025 року. Тому що з січня (2024 року - ред.) ми заходимо в новий цикл. Ми виділяємо ще гроші на нові об'єкти", - додала вона.