В Україні будують понад 139 підземних шкіл, - МОН
Станом на грудень 2024 року в Україні розгорнуто будівництво понад 139 підземних шкіл та кількох десятків закладів професійно-технічної освіти
Про це повідомила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова, передає Суспільне.
Кузьмичова розповіла, що 79 таких об'єктів наразі перебувають у стадії активного будівництва. До десяти об'єктів планують здати в експлуатацію до кінця цього року.
За словами посадовиці, будівництво підземних освітніх закладів відбувається у прифронтових і прикордонних регіонах, які перебувають під обстрілами.
"Але завершення будівництва абсолютно всіх об'єктів ми очікуємо до 1 вересня 2025 року. Тому що з січня (2024 року - ред.) ми заходимо в новий цикл. Ми виділяємо ще гроші на нові об'єкти", - додала вона.
- Раніше президент України Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Запоріжжя відвідав першу в області підземну школу.
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