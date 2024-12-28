Китай, Киргизстан та Узбекистан будують залізницю в обхід Росії
Між Китаєм, Киргизстаном та Узбекистаном розпочалося будівництво залізниці в обхід Росії. Магістраль дозволить постачати товари з КНР через Центральну Азію до країн Євросоюзу
Про це повідомляє киргизьке видання Tazabek.
"Новий залізничний коридор Китай - Киргизстан - Узбекистан стане гілкою "південного мосту" Євразійського континенту і відкриє доступ до ринків Західної Азії та Близького Сходу", - заявив президент Киргизстану Садир Жапаров на церемонії старту будівництва залізниці.
За його словами, новий маршрут дозволить доставляти вантажі з Китаю до Киргизстану та Центральної Азії, а звідти - до Туреччини і далі до Євросоюзу.
"Проєкт служитиме зміцненню регіональних зв'язків та диверсифікації транспортних маршрутів, що дозволить збільшити конкурентоспроможність регіону як транспортного транзитного хабу", - наголосив Жапаров.
Ця залізниця проходитиме від Кашгара в Сіньцзян-Уйгурському автономному окрузі Китаю через Торугарт, Макмал та Джалал-Абад у Киргизстані до Андіжану в Узбекистані. Планується, що далі вона буде з'єднана з іншими країнами Центральної Азії, звідки вантажі прямуватимуть у Каспійське море, Туреччину та до Європи.
- Нещодавно у Росії заявили про відновлення сполучення з Північною Кореєю та Китаєм, яке було тимчасово зупинене у 2020 році.
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