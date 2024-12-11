Росія відновлює залізничне сполучення з КНДР і Китаєм, яке було припинене у 2020 році

Про це повідомляють "Російські залізниці".

Зазначається. що з 15 грудня сполучення відновиться до китайського Суйфеньхе, а потяги курсуватимуть щоденно.

Тим часом потяг до КНДР сполученням Туманган - Хасан повернеться до розкладу 16 грудня і відправлятиметься 3 рази на тиждень щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.