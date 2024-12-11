Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Росія відновлює залізничне сполучення з КНДР і Китаєм, яке було припинене у 2020 році

Росія відновлює залізничне сполучення з КНДР і Китаєм, яке було припинене у 2020 році

Катерина Єсікова
11 грудня, 2024 середа
06:29
Світ Російська залізнична станція "Хасан"

У Росії заявили про відновлення сполучення з Північною Кореєю та Китаєм, яке було тимчасово зупинене у 2020 році

Зміст

Про це повідомляють "Російські залізниці".

Зазначається. що з 15 грудня сполучення відновиться до китайського Суйфеньхе, а потяги курсуватимуть щоденно. 

Тим часом потяг до КНДР сполученням Туманган - Хасан повернеться до розкладу 16 грудня і відправлятиметься 3 рази на тиждень щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.

  • Нещодавно у ГУР повідомляли, що Північна Корея поставила Росії понад 100 артилерійських систем, понад сотню балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 та 5 млн боєприпасів.

 

Теги:
Новини
Росія
Китай
КНДР
Читайте також:
Сирія
Автор Марина Клюєва
9 грудня, 2024 понедiлок
Росія звинувачує Іран, а Іран - Україну, - керівник ЦПД Коваленко про ІПСО навколо ситуації в Сирії
Петр Фіала
Автор Світлана Кравченко
10 грудня, 2024 вiвторок
Прем'єр Чехії сказав, що "приємно здивований" розмовою з Трампом щодо України
РФ Сирія
Автор Ольга Бабишена
10 грудня, 2024 вiвторок
Для виведення контингенту з сирійського Тартуса РФ залучила 2 великі десантні кораблі, - ЗМІ
  • USD 41.39
    Купівля 41.39
    Продаж 41.89
  • EUR
    Купівля 43.68
    Продаж 44.34
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
11 грудня
07:41
втрати окупантів
Армія РФ за добу в Україні втратила 1400 окупантів, 20 бронемашин і 2 танки
07:24
Володимир Путін
Путін не відпустив сирійських найманців з ТОТ України для допомоги армії Асада, - ЦНС
07:13
Оновлено
Атака по Запоріжжю
Удар РФ по Запоріжжю 10 грудня: вбито 6 людей, ще 22 поранені, серед них дитина
07:08
Найбільше з 1996 року: Тайвань назвав "великою загрозою" розгортання флоту КНР біля острова
07:05
Анонс
Мілан, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: розклад матчів та трансляцій 11 грудня
07:00
OPINION
Трамп радиться із Орбаном щодо рецептів закінчення російсько-української війни
06:50
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Окупанти завели всі кораблі до пунктів базування
06:37
РФ перекидає китайські баггі на Курщину, ймовірно, для диверсійних рейдів, - "Атеш"
05:58
на фото: Бріджит Брінк
США засудили атаку російського безпілотника на автомобіль МАГАТЕ
05:52
Британія допоможе Кіпру створити орган для боротьби з незаконними російськими фінансами
05:21
Уряд Канади затвердив військову допомогу Україні на близько $587 млн
04:58
Оновлено
Ракети атакували російський Таганрог, а в Брянську горить нафтобаза "Транснефті" після атаки дронів, - ЗМІ
04:42
Винищувач на базі сирійської армії
РФ спробує налагодити співпрацю з опозицією в Сирії, щоб залишити свої війська в країні, - ISW
03:49
Болгарія
У Болгарії планують створити парламентську комісію для збору доказів російського впливу на країну
02:15
Герман Галущенко
Галущенко скликав надзвичайне засідання Ради Керуючих МАГАТЕ через атаку дрона РФ на автомобіль агенства
02:00
Сирія
ЦАХАЛ уразив більшість запасів стратегічної зброї в Сирії
00:56
F-16 Нідерданди
Держдеп США схвалив імовірний продаж Україні обладнання для винищувачів F-16 на $266,4 млн
00:12
Світлана Тихановська
Лідерка білоруської опозиції Тихановська заявила, що підтримує добрі відносини з українською владою та суспільством
00:10
Держдепартамент США
Держдеп США не виключив можливість санкцій проти Грузії
00:05
Оновлено
Мохаммед Салах, "Жирона" - "Ліверпуль", Ліга чемпіонів
"Реал" переміг "Аталанту", а "Жирона" без Циганкова програла "Ліверпулю": результати всіх матчів ЛЧ за 10 грудня
2024, вiвторок
10 грудня
23:52
Леон Горецка (в центрі), Шахтар - Баварія
"Шахтар" попри швидкий гол програв "Баварії" у Лізі чемпіонів
23:52
Юхим Конопля (на передньому плані), Шахтар - Баварія
"Шахтар" - "Баварія" 1:5: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів
23:31
Mirage 2000
Франція почала виведення військ з Чаду
23:01
Оновлено
Війна з Росією, ЗСУ
З початку доби відбулося 199 боїв: росіяни найактивніші на Покровському напрямку
22:52
Ексклюзив
долар рубль
Те, що сталося з рублем - прямий наслідок того, що санкції діють, - Жеваго
22:49
Петер Сіярто
Глава МЗС Угорщини Сіярто оголосив про продовження "миротворчої місії" стосовно України цього тижня
22:42
розмова Зеленського та Сирського
Зеленський і Сирський обговорили, як посилити безпеку українських міст
22:32
Ексклюзив
лукашенко з путіним
"Путін знову розігрує засалену білоруську карту": політик Рибачук про надання "Орешника" Лукашенку
22:27
Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець
Україна офіційно підтвердила, що росіяни розстріляли 109 українських військовополонених у 2024 році, - Лубінець
22:15
Ексклюзив
Гроші
"Волонтери не підпадають під обмеження": у Асоціації українських банків пояснили нововведення щодо переказів між картками
22:13
ракета 9М318 для ЗРК "Бук-МБ2"
У Білорусі випробували нову ракету для ЗРК "Бук-МБ" неподалік кордонів з Україною, - ЗМІ
22:06
Башар Асад та путін
У Росії вперше офіційно підтвердили, що Асад перебуває в них
20:41
Зеленський і Байден
США виділили для України $20 млрд, їх отримали від заморожених активів РФ
20:36
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Чи домовиться Росія про безперешкодний вихід своїх військ з Сирії. Колонка Сергія Згурця
20:02
OPINION
Чому американців називають "янкі"
20:00
Оновлено
Дрон РФ пошкодив службовий автомобіль МАГАТЕ по дорозі до Запорізької АЕС. Зеленський відреагував
19:56
Хосеп Гвардіола
Гвардіола заявив про намір закінчити клубну карʼєру
19:52
на фото Володимир Зеленський
Зеленський розповів про успішні випробування нової ракети "Рута"
19:44
Володимир Зеленський
Україні додатково потрібні до 12 систем Patriot, аби закрити небо, - Зеленський
19:36
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із Рютте кроки для припинення агресії РФ уже наступного року
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV