Росія відновлює залізничне сполучення з КНДР і Китаєм, яке було припинене у 2020 році
У Росії заявили про відновлення сполучення з Північною Кореєю та Китаєм, яке було тимчасово зупинене у 2020 році
Про це повідомляють "Російські залізниці".
Зазначається. що з 15 грудня сполучення відновиться до китайського Суйфеньхе, а потяги курсуватимуть щоденно.
Тим часом потяг до КНДР сполученням Туманган - Хасан повернеться до розкладу 16 грудня і відправлятиметься 3 рази на тиждень щопонеділка, щосереди та щоп'ятниці.
- Нещодавно у ГУР повідомляли, що Північна Корея поставила Росії понад 100 артилерійських систем, понад сотню балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 та 5 млн боєприпасів.
- Актуальне
- Важливе