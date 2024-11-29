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РФ отримала від КНДР понад 100 балістичних ракет малої дальності та більше 100 артсистем, - ГУР

Дар'я Куркіна
29 листопада, 2024 п'ятниця
15:54
Війна з Росією КНДР, Північна Корея

Північна Корея поставила Росії більше 100 артилерійських систем, понад сотню балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 та 5 млн боєприпасів

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Про це повідомили в Головному управлінні розвідки в коментарі Інтерфакс-Україна.

Зазначено, що Пхеньян розпочав постачання артилерійських систем до РФ у жовтні.

"Загалом переміщено понад 100 од. техніки різних типів, серед яких: 170-мм самохідні артилерійські установки М-1989, 240-мм реактивні системи залпового вогню М-1991. Також продовжується постачання з КНДР до РФ артилерійських боєприпасів великого калібру та балістичних ракет малої дальності типу Kn-23/24 (станом на листопад цього року поставлено понад 5 млн од. та 100 од. відповідно)", - розповіли в розвідці.

За даними ГУР МО, наразі росіяни отримали від КНДР понад 60 одиниць 170-мм САУ М-1989 Koksan, частину з яких планували доставити до Саратовського ВАКУ, ймовірно, для підготовки особового складу. 

"Інформація щодо стану зазначених артилерійських систем є відсутньою", - додали в повідомленні.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич також підтвердив перші бої між українськими та північнокорейськими військовими. 

Видання Financial Times повідомило, що ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ. 

27 листопада заступник постпреда США Роберт Вуд на засіданні Ради безпеки ООН заявив, що КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети.

Теги:
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Світ
Україна
Росія
КНДР
зброя
російська армія
Військові новини
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