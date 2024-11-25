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Війська КНДР уже мали бої з ЗСУ, - очільник Генштабу

Євген Козярін
25 листопада, 2024 понедiлок
05:40
Війна з Росією Росія з КНДР

У Курській області РФ перебувають понад 11 тисяч військових з Північної Кореї, вони вже брали участь у боях проти українських військ

Зміст

Про це в ефірі ТСН заявив начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич.

Він уточнив, що являють собою військовослужбовці, яких вже Росія перекинула на Курщину.

"Це в основному підрозділи загальновійськові. Вони під виглядом корінного населення Далекого Сходу. З відповідними документами. Підготовлені, щоб вести операції в європейській частині" – розповів начальник Генштабу ЗСУ.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

У звіті Інституту вивчення війни йшлося, що Російська Федерація в обмін на залучення військових із КНДР для війни проти України надала Пхеньяну барелі нафти, системи ППО й танки.

 

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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