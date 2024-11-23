Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ РФ надала КНДР ракети, ППО й нафту в обмін на північнокорейських військових, - ISW

РФ надала КНДР ракети, ППО й нафту в обмін на північнокорейських військових, - ISW

Дар'я Куркіна
23 листопада, 2024 субота
10:49
Світ Росія з КНДР

Російська Федерація в обмін на залучення військових із КНДР для війни проти України надала Пхеньяну барелі нафти, системи ППО й танки

Зміст

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Дослідницька група у Великій Британії з посиланням на супутникові знімки повідомила BBC, що Москва надала Північній Кореї понад мільйон барелів нафти. Зазначено, що більше 10-ти нафтових танкерів КНДР прибували порожніми до нафтового терміналу на далекому сході Росії, а відпливали вже з повними баками 43 рази від березня 2024 року.

За словами британського міністра закордонних справ Девіда Леммі, російська нафта - це оплата за військових і зброю з КНДР.

Водночас у розвідці Південної Кореї заявляли, що Пхеньян отримав від Москви невизначену кількість систем протиповітряної оборони та зенітних ракет.

Акцентується, що всі такі дії порушують санкції ООН проти КНДР.

"Південнокорейські експерти припустили, що Росія, можливо, надала Північній Кореї системи протиповітряної оборони С-400, оскільки КНДР здатна створювати системи меншої дальності всередині країни", - пише ISW.

У матеріалі додають, що поставки російських С-400 Північній Кореї "були б значним переломом, оскільки Росія на початку цього року вирішила відкласти постачання двох обіцяних систем ППО С-400 до Індії до серпня 2026 року та продовжує відкладати постачання Ірану С-400".

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
військові
ППО
російська армія
Війна з Росією
Військові новини
Читайте також:
Ангела Меркель
Автор Дар'я Куркіна
21 листопада, 2024 четвер
"Готовий накинутися в будь-який момент": Меркель у мемуарах згадала про враження від Путіна
Александар Вучич
Автор Юлія Лаврук
21 листопада, 2024 четвер
"Ніхто не блефує": президент Сербії Вучич прокоментував ймовірний удар РФ міжконтинентальною ракетою
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
22 листопада, 2024 п'ятниця
Експериментальне випробування РФ залишків міжконтинентальних ракет РС-26, - Згурець про удар по Дніпру
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.65
  • EUR
    Купівля 43.07
    Продаж 43.85
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
23 листопада
10:57
Окупанти наказали провести приховану мобілізацію в Маріуполі
Атеш: у підрозділах РФ зростає кількість конфліктів між російськими військовими та бурятами, є випадки вбивств
10:49
Галущенко попередив, що ситуація на ЗАЕС стає дедалі небезпечнішою через часті перебої електропостачання
10:44
Анонс
Піккардійська Терція
"Піккардійська Терція" вирушає із різдвяними концертами у всеукраїнський благодійний тур
10:29
діти, злочини росії
ГУР: у РФ діє близько півсотні спецпрограм для перепрограмування свідомості дітей та молоді України
10:19
HSBC
Британський банк HSBC зупинив усі платежі з Росії та Білорусі
10:08
Канада
Канада "дотримається своїх зобовʼязань" щодо арешту Нетаньягу за ордером МКС, - глава МЗС Жолі
10:01
OPINION
Чи є у Трампа план?
09:44
Кирило Буданов
Нинішнє керівництво РФ готувалося до геноциду українців задовго до повномасштабного вторгнення, - Буданов
09:15
Обстріл Запоріжжя 26.09
Унаслідок атаки РФ по Запоріжжю поранений 11-річний хлопчик, в області загинув 55-річний чоловік, - Федоров
08:41
Дональд Трамп
Трамп обрав журналістку телеканалу Fox News Нешейват головною лікаркою США
08:16
витинанка "Голодомор", Дар'я Альошкіна
23 листопада Україна вшановує пам’ять жертв Голодоморів
08:16
Огляд
Сновиландія, більдунґ і ламбрески – 5 книг, де все роз’яснюють
08:13
ЗСУ
Російська армія за добу війни в Україні втратила 1420 військових, 24 артсистеми й 20 танків
08:00
OPINION
Війна триватиме ще багато-багато місяців
07:55
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Армія РФ утримує у Чорному морі 20 кораблів, 6 з яких є носіями "Калібрів"
07:40
Дональд Трамп
Трамп розглядає на посаду спецпосланця з питань України колишнього керівника розвідки Гренелла, - Reuters
07:08
Радослав Сікорський
Сікорський заявив, що застосування росіянами нової балістичної ракети є "виявом розпачу Путіна"
06:47
поліція
База даних "Воєнний злочинець" має інформацію про понад 680 тис. причетних до агресії РФ, - Нацполіція
06:26
Прапор США
Китайські хакери готуються до здійснення атак у разі конфлікту з США, - кіберкомандування
05:43
Японія
Японія та ПРООН передали Харкову та Одесі енергообладнання для забезпечення потреб критичної інфраструктури
04:49
Сербія
Катастрофа на залізничному вокзалі в Сербії: у межах розслідування заарештували 11 людей
03:27
Дональд Трамп
Трамп обрав кандидатом на посаду міністра фінансів США інвестора Скотта Бессента
03:10
Еммануель Макрон
Назвав лідерів країни придурками: Гаїті викликала посла Франції через висловлювання Макрона
02:15
національний кешбек
Українцям в Дії виплатили 119 млн грн нацкешбеку, отриманого за жовтень
01:37
Оновлено
Едіє Муслімова
У Криму ФСБ затримала головну редакторку дитячого кримськотатарського журналу "Арманчыкъ" Едіє Муслімову
01:24
Ілюстративне
Викинула з 8 поверху: киянку засудили за вбивство кота
00:56
Бердянськ
У районі порту в Бердянську пролунав вибух
00:38
так званий міністр юстиції "ДНР" Юрій Сироватка
В Україні заочно засудили так званого міністра юстиції "ДНР"
00:38
Bloomberg оприлюднив дані розвідки США про вбивства опонентів Путіна за кордоном
00:17
Оновлено
шахеди, ППО, ЗСУ
Росія атакувала Україну "шахедами". Ситуація у ніч на 23 листопада
00:04
Дмитро Медведєв
Медведєв заявив, що Трамп може "завершити конфлікт в Україні"
2024, п'ятниця
22 листопада
23:39
Росіяни найактивніше атакують на Покровському й Курахівському напрямках, на Курщині українські бійці тримають оборону
23:37
OPINION
Мігранти в Україні: зрада чи порятунок економіки?
23:21
Оновлено
Оборонна співпраця й посилення санкційного тиску на РФ: Сибіга і Шмигаль зустрілися в Києві з очільником МЗС Чехії Ліпавським
23:11
Запорізька область
РФ обстріляла Запоріжжя та область: пошкоджено будинки, ферму та склади
23:03
Конор Макгрегор
Ірландського бійця UFC Макгрегора визнали винуватим у зґвалтуванні жінки у 2018 році
22:50
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни мають значне просування на відтинку Кліщіївка - Андріївка, - DeepState
22:45
Петер Сіярто
Сіярто заявив, що санкції США проти Газпромбанку "є атакою на суверенітет" Угорщини
22:37
Представник ГУР Вадим Скібіцький
У ГУР підтвердили, що Росія розробляла план з поділу України на три частини
22:23
Оновлено
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
В ОТУ "Харків" заперечили, що на Харківському напрямку помітили північнокорейських військових
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV