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США попередили, що КНДР готується передати Росії додаткові балістичні ракети

Катерина Ганжа
27 листопада, 2024 середа
18:50
Світ Росія з КНДР

Північна Корея має намір передати Росії нові балістичні ракети на додаток до понад сотні вже поставлених, які РФ застосувала по українських містах

Зміст

З відповідною заявою на засіданні Ради безпеки ООН виступив заступник постпреда США Роберт Вуд, передає Укрінформ.

"КНДР готується передати ще більше балістичних ракет", - зауважив представник США.

Він зазначив, що раніше Пхеньян незаконно передав понад 18 тис. контейнерів із боєприпасами та пов’язаними з ними матеріалами, а також понад 100 балістичних ракет.

"Усі вони були використані для ударів по населених пунктах, таких як Київ і Запоріжжя", - сказав Вуд.

Він також наголосив, що американська сторона має інформацію про те, що в конфлікт вводиться велика кількість самохідних артилерійських установок калібру 170 мм, а також 240-мм реактивних систем залпового вогню виробництва КНДР.

Взамін, за його словами, Росія передала Північній Кореї системи ППО. Крім того, Пхеньян отримує інші поставки, зокрема пальне, технології та обладнання подвійного призначення.

Водночас представник США звернув увагу на те, що Китай має вплив і потенціал впливу на режим у Пхеньяні та "невідкладно має використати цей вплив, щоби запобігти подальшій ескалації конфлікту".

Він також відзначив, що Кремль продовжує ігнорувати свої обов’язки постійного члена Ради безпеки, відмовившись від своїх зобов’язань, що підриває міжнародний мир і безпеку.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич також підтвердив перші бої між українськими та північнокорейськими військовими. 

Видання Financial Times повідомило, що ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ. 

Теги:
Новини
Росія
КНДР
Війна з Росією
США
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