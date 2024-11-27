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ЗСУ поранили генерала КНДР в Курській області РФ, - Financial Times

Євген Козярін
27 листопада, 2024 середа
06:11
Війна з Росією армія КНДР

У Курській області РФ внаслідок удару по санаторію був поранений генерал з Північної Кореї. Ще декілька офіцерів армії КНДР загинули

Зміст

Про це повідомила газета Financial Times з посиланням на українське джерело.

Як розповів неназваний український чиновник, удар по селищу Мар'їне на Курщині був спрямований на північних корейців. За його словами, Сили оборони шукали місця дислокації військових КНДР, адже яких росіяни розосередили їх.

Газета пише, що особу генерала не розкривають. Раніше було відомо, що Північна Корея направила генерал-полковника Кім Чен Бока, щоб той контролював підрозділи "Штормовий корпус". Підтвердити, що саме він отримав поранення на Курщині неможливо.

Що відомо про військову співпрацю Росії та КНДР

4 жовтня Kyiv Post повідомило, що внаслідок ракетного удару по окупованій території Донеччини загинули 20 військових. Серед них, зокрема, були шестеро військових з КНДР, які проводили консультації з російською армією.

22 жовтня у медіа з'явилася інформація, що КНДР відправила на територію Росії не тільки піхотинців, а й пілотів військових літаків. А очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявив, що у Курську область повинні прибути перші бійці з Північної Кореї.

28 жовтня генсек НАТО Марк Рютте підтвердив факт присутності військових Північної Кореї в Курській області РФ, зазначивши, що це є "значною ескалацією в триваючій залученості КНДР у протиправну війну Росії". 

Президент Володимир Зеленський заявив, що РФ уже використовує військовослужбовців із КНДР на території України та що на полігони РФ із КНДР можуть перекинути до 12 тис. військових.

31 жовтня стало відомо, що Північна Корея відправила до Росії трьох своїх генералів, серед них заступник глави генерального штабу КНДР, який також є очільником головного розвідувального бюро держави.

1 листопада президент Зеленський заявив, що перші тисячі солдатів із Північної Кореї вже неподалік українського кордону. А в ГУР розповіли, що в останній тиждень жовтня Росія перекинула зі своєї території до районів поблизу з Україною понад 7 тисяч солдатів армії Північної Кореї.

Вже згодом Зеленський заявив, що ворог перекинув у Курську область ще понад 11 тис. військових КНДР. А 5 листопада міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив інформацію про те, що в Курській області Росії відбулося перше бойове зіткнення українських бійців і північнокорейських військових, що воюють на боці окупантів.

Начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич також підтвердив перші бої між українськими та північнокорейськими військовими. 


 

Теги:
Новини
Україна
Росія
КНДР
Військові новини
Курськ
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