Шольц вважає, що Путін зазнав поразки в Україні по усіх пунктах

Про це Шольц сказав у інтерв'ю T-online.

Канцлера запитали про його телефонну розмову з Путіним. Шольц вказав, що використав її, щоб "дуже чітко дати зрозуміти Путіну, що війна повинна закінчитися".

"Я дав йому зрозуміти, що він не може сподіватися, що наша підтримка України зменшиться. Лише військова допомога Німеччини становить 28 мільярдів євро. Після США ми є найбільшим у світі прихильником України. Для мене було важливо, щоб Путін також прислухався до мого погляду на його війну", - зазначив Шольц.

Розкривати інші деталі він відмовився, втім вказав, що за потреби готовий до ще однієї розмови з лідером РФ.

"Але не варто бути наївним і плекати ілюзії. Дехто - чи то пак деякі люди - бігають у Німеччині і стверджують, що достатньо однієї-двох розмов. Росія веде проти України жорстоку і нещадну агресивну війну з сотнями тисяч загиблих і поранених. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна не залишилася наодинці і залишилася суверенною державою", - додав канцлер Німеччини.

Крім того, Шольц розповів, що вважає, що "Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах", оскільки він не зміг підпорядкувати всю Україну, встановити маріонетковий режим, запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити НАТО.

"І сьогодні: НАТО має двох нових членів - Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна. Зараз завдання полягає в тому, щоб створити основу для справедливого і стійкого миру", - підсумував він.