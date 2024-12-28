Шольц вважає, що Путін зазнав поразки в Україні по усіх пунктах
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що російський лідер Володимир Путін зазнав поразки в Україні по усіх пунктах і висловив готовність провести з ним ще одну телефонну розмову
Про це Шольц сказав у інтерв'ю T-online.
Канцлера запитали про його телефонну розмову з Путіним. Шольц вказав, що використав її, щоб "дуже чітко дати зрозуміти Путіну, що війна повинна закінчитися".
"Я дав йому зрозуміти, що він не може сподіватися, що наша підтримка України зменшиться. Лише військова допомога Німеччини становить 28 мільярдів євро. Після США ми є найбільшим у світі прихильником України. Для мене було важливо, щоб Путін також прислухався до мого погляду на його війну", - зазначив Шольц.
Розкривати інші деталі він відмовився, втім вказав, що за потреби готовий до ще однієї розмови з лідером РФ.
"Але не варто бути наївним і плекати ілюзії. Дехто - чи то пак деякі люди - бігають у Німеччині і стверджують, що достатньо однієї-двох розмов. Росія веде проти України жорстоку і нещадну агресивну війну з сотнями тисяч загиблих і поранених. Ми повинні зробити все можливе, щоб Україна не залишилася наодинці і залишилася суверенною державою", - додав канцлер Німеччини.
Крім того, Шольц розповів, що вважає, що "Путін зазнав поразки в Україні по всіх пунктах", оскільки він не зміг підпорядкувати всю Україну, встановити маріонетковий режим, запобігти подальшому зближенню з ЄС і послабити НАТО.
"І сьогодні: НАТО має двох нових членів - Швецію та Фінляндію. Всі вони масово інвестують у свою обороноздатність, і майже всі країни НАТО досягли цільового показника у два відсотки. Україна є консолідованою нацією і знаходиться на шляху до вступу в Європейський Союз. Вона має сильну армію, оснащену нами, яка героїчно захищається від військ Путіна. Зараз завдання полягає в тому, щоб створити основу для справедливого і стійкого миру", - підсумував він.
- 15 листопада, Олаф Шольц і Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. Під час розмови Шольц засудив агресію Росії проти України, закликавши Путіна припинити військові дії та вивести війська. Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його переконання, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ, тому він готовий до будь-яких перемовин. Однак жодні переговори протягом десятиліть не давали ніяких результатів і не дадуть зараз.
- Розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца та очільника Кремля Володимира Путіна була погоджена лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції під час поїздки президента США Джо Байдена до Берліна 18 жовтня.
- Згодом Шольц заявив, що за підсумками розмови з президентом РФ Володимиром Путіним не побачив зміни його поглядів щодо війни в Україні.
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