Шольц пояснив, що він зрозумів про Путіна завдяки проведеній бесіді

Про це інформує Deutsche Welle.

За словами Шольца, розмова була змістовною, але не призвела до зміни поглядів Путіна.

"Розмова була дуже детальною, але вона сприяла усвідомленню, що погляди російського президента на цю війну не змінилися. І це погана новина", - заявив Шольц перед відльотом на зустріч лідерів Великої двадцятки (G20) до Бразилії.

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Шольц також відреагував на критику свого дзвінка Путіну з боку німецької опозиції та деяких міжнародних партнерів, включаючи Україну.

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Він наголосив, що чітко дав зрозуміти Путіну про непохитну підтримку Німеччини та її союзників України, підкресливши, що жодні рішення щодо України не прийматимуться без її участі.

Що відомо

У п'ятницю, 15 листопада, Олаф Шольц і Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. Під час розмови Шольц засудив агресію Росії проти України, закликавши Путіна припинити військові дії та вивести війська.

Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.

Водночас Путін під час розмови заявив про готовність Росії відновити політичні переговори, які, на його думку, були перервані "київським режимом". Він підкреслив, що будь-які можливі домовленості повинні враховувати інтереси Росії у сфері безпеки, а також нові територіальні реалії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його переконання, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ, тому він готовий до будь-яких перемовин. Однак жодні переговори протягом десятиліть не давали ніяких результатів і не дадуть зараз.

Колишній британський премʼєр Борис Джонсон підтримав позицію Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і Володимира Путіна - "це скринька Пандори".

Розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца та очільника Кремля Володимира Путіна була погоджена лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції під час поїздки президента США Джо Байдена до Берліна 18 жовтня.