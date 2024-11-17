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"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить": Туск про ефективність розмови Шольца з очільником Кремля

Ксенія Золотова
17 листопада, 2024 неділя
15:54
Війна з Росією Дональд Туск

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив 17 листопада, що наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни в Україні, а й для майбутнього світу

Зміст

Про це він написав у Х.

"Путіна телефонними дзвінками ніхто не зупинить", - наголосив польський прем'єр, коментуючи ефективність розмови Шольца з очільником Кремля Володимиром Путіним.

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За словами Туска, російський масований удар минулої ночі був один з найбільших у цій війні. Він вважає, що атака довела, що телефонна дипломатія не може замінити справжню підтримку України з боку всього Заходу.

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"Наступні тижні будуть вирішальними не лише для самої війни, а й для нашого майбутнього", - резюмував Дональд Туск.

Що відомо

У п'ятницю, 15 листопада, Олаф Шольц і Володимир Путін провели першу за два роки телефонну розмову. Під час розмови Шольц засудив агресію Росії проти України, закликавши Путіна припинити військові дії та вивести війська.

Попередня телефонна розмова між лідерами відбулася 2 грудня 2022 року.

Водночас Путін під час розмови заявив про готовність Росії відновити політичні переговори, які, на його думку, були перервані "київським режимом". Він підкреслив, що будь-які можливі домовленості повинні враховувати інтереси Росії у сфері безпеки, а також нові територіальні реалії.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на дзвінок Олафа Шольца російському диктатору Володимирові Путіну. На його переконання, Путіну вкрай важливо послабити ізоляцію РФ, тому він готовий до будь-яких перемовин. Однак жодні переговори протягом десятиліть не давали ніяких результатів і не дадуть зараз.

Колишній британський премʼєр Борис Джонсон підтримав позицію Володимира Зеленського про те, що розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца і Володимира Путіна - "це скринька Пандори".

Розмова канцлера Німеччини Олафа Шольца та очільника Кремля Володимира Путіна була погоджена лідерами Сполучених Штатів, Великої Британії та Франції під час поїздки президента США Джо Байдена до Берліна 18 жовтня.

Теги:
Новини
Україна
Росія
Польща
Володимир Путін
Дональд Туск
Олаф Шольц
Світ про Україну
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