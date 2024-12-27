Вдумаймось лишень:

- слуги Ірода обстрілюють цивільний борт — і не дають йому посадки (а він після пошкодження просив найближчі доступні аеропорти: Махачкалу, Ростов...), натомість женуть прострелений літак — із розгерметизацією й втратою управління — через Каспійське море, в явній надії, що він у те море рухне, і так буде поховано сліди злочину...

- а літак — от же справді чудо! - не тільки дотягує до землі (іноземної держави, це теж важливо!), а й не згоряє цілком при падінні — половина відпадає й лишається цілісінька: зі слідами обстрілів і вижилими пасажирами, готовими свідчити!..

Прекрасний сюжет (пам'ятаєте, як один із героїв "Музею" математично "вираховує присутність Бога" - 5% вище ймовірности на користь врятованих?) - що мав би дати поживу до роздумів і християнським, і мусульманським лідерам, і взагалі збудити уяву... Але ніт. Ми втратили смак до метафізичного виміру подій, — хоча, здавалось би, де іще йому проявлятись, як не в війні?.. Читайте також: Чому Ільхам Алієв розвернув літак майже над Москвою?

(Поки писала, підказали, що було ще одне чудо, "передріздвяне": затонулий коло іспанських берегів Ursa Major віз, виявляється, компоненти до "Калібрів", більш не возитиме, — але в тому випадку. як на мене, все ж інший механізм спрацював, це "проклін Зміїного острова": історична фраза нашого прикордонника про "рускій воєнний корабль" була, як це називалось у фольклорі, "в добру пору сказана", і йшлося в ній не тільки про крейсер "Москва", а про "рускій воєнний корабль" загалом, як вид, — проклін діятиме, доки всі вони не потонуть, м'якого їм усім дна! )) А от з Ембраєром - це вже явно таки Провидіння: чудо Різдвяного ранку.

Ну, і виклик тепер — для Азербайджану, для Казахстану, для всіх земних владців. що розраховують "якось домовитись" з Іродом та його опричними: не домовитесь, і не пробуйте, гірше буде!