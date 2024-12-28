У 2025 році РФ збільшить виробництво "шахедів" для зимових ударів по Україні, - ISW
Росія продовжує нарощувати виробництво ударних дронів Shahed перед зимовою кампанією 2024 − 2025 років, попри санкції та обмеження
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики вже звертали увагу на ознаки того, що західні санкції ускладнюють можливість Росії отримувати якісні компоненти для безпілотників "шахед" і що агресор все більше покладається на низькоякісні китайські двигуни для живлення дронів цього типу.
Водночас українські інновації в галузі радіоелектронної боротьби також дозволяють ЗСУ більш ефективно відбивати удари "шахедів".
В ISW прогнозують, що російські війська, ймовірно, будуть і надалі продовжувати коригувати свої ударні пакети впродовж зими 2024-2025 років для завдання суттєвої шкоди українській енергосистемі та критичній інфраструктурі.
"Росія, ймовірно, має намір і надалі збільшувати виробництво та використання безпілотників "шахед" після очікуваного підписання в січні 2025 року російсько-іранської Угоди про всеосяжне стратегічне партнерство", - зазначають експерти Інституту.
- Посол України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов розповів, що росіяни почали використовувати штучний інтелект у "шахедах", аби дрони могли розпізнавати цілі, коли літають в автономному режимі.
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