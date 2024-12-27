РФ використовує ШІ, аби їхні "шахеди" розпізнавали цілі в автономному режимі, - посол України в ЄС Ченцов
Росіяни почали використовувати штучний інтелект у "шахедах", аби дрони могли розпізнавати цілі, коли літають в автономному режимі
Про це розповів посол України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов в інтервʼю Politico.
Він заявив, що Київ потребує ракет-перехоплювачів західного виробництва, оскільки ворог атакує українську енергетичну інфраструктуру та житлові райони.
"І, на жаль, атаки стають все більш витонченими", - додав посол.
За словами Ченцова, росіяни додали в "шахеди" штучний інтелект із метою ускладнити їхнє заглушення.
"Вони почали оснащувати їх здатністю розпізнавати цілі, навіть якщо вони відключені від мережі, тому, якщо вони літають в автономному режимі, вони все ще можуть бачити об'єкт, який нагадує електростанцію", - пояснив він.
- У листопаді повідомлялось, що в Росії намагаються запровадити штучний інтелект в дрони, щоб вони могли "спілкувалися" між собою й долати українську протиповітряну оборону.
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