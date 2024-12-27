РФ використовує ШІ, аби їхні "шахеди" розпізнавали цілі в автономному режимі, - посол України в ЄС Ченцов

Про це розповів посол України в Європейському Союзі Всеволод Ченцов в інтервʼю Politico.

Він заявив, що Київ потребує ракет-перехоплювачів західного виробництва, оскільки ворог атакує українську енергетичну інфраструктуру та житлові райони.

"І, на жаль, атаки стають все більш витонченими", - додав посол.

За словами Ченцова, росіяни додали в "шахеди" штучний інтелект із метою ускладнити їхнє заглушення.

"Вони почали оснащувати їх здатністю розпізнавати цілі, навіть якщо вони відключені від мережі, тому, якщо вони літають в автономному режимі, вони все ще можуть бачити об'єкт, який нагадує електростанцію", - пояснив він.