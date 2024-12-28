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В ООН заявили, що Ізраїль обстріляв аеропорт у Ємені, коли там приземлився літак із сотнями цивільних

Світлана Кравченко
28 грудня, 2024 субота
06:37
Світ

Головний гуманітарний представник ООН у Ємені 27 грудня заявив, що Ізраїльська авіація обстріляла аеропорт у єменській столиці Сані в той момент, коли там приземлився цивільний літак з сотнями пасажирів на борту

Зміст

Про це інформує Associated Press.

Представник ООН з гуманітарних питань у Ємені Жульєн Харнейс розповів, що два авіаудари в четвер, 26 грудня, зачепили його та ще близько 15 людей, які перебували у VIP-залі міжнародного аеропорту в Сані. Серед них був гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебреїсус.

Проте найбільш жахливим, за словами Харнейса, було руйнування диспетчерської вежі аеропорту, коли літак авіакомпанії Yemenia Airways виконував руління після приземлення.

"На щастя, цей літак зміг безпечно приземлитися і пасажири змогли вийти, але все могло бути набагато, набагато гірше", - сказав представник ООН.

За його словами, серед дня одна ракета вдарила приблизно за 300 метрів на південь від VIP-залу, а інша - за 300 метрів на північ. У цей момент близько п'яти членів команди ООН перебували за межами будівлі.

"Очевидно, що ми не тільки не мали жодних ознак потенційних авіаударів, але й не можемо пригадати, коли востаннє в Сані були авіаудари у світлий час доби", - сказав Харнейс.

Він додав, що відразу після авіаударів співробітники служби безпеки ООН вивели делегацію з будівлі та посадили у п'ять броньованих автомобілів, де вони чекали близько 40 хвилин, щоб з'ясувати, що сталося та змогли надати допомогу пораненому члену екіпажу.

Харнейс заявив, що отримав серйозне осколкове поранення ноги та втратив багато крові. Його доправили до лікарні в Сані та прооперували впродовж чотирьох годин, а решта членів делегації провели ніч у приміщенні ООН.

Літак із гендиректором ВООЗ Гебреїсусом і командою ООН, включно з пораненим членом екіпажу, зміг вилетіти до Йорданії у другій половині дня 27 грудня - без працюючої диспетчерської вежі.

В ООН повідомили, що поранений член екіпажу був доправлений у лікарню в Йорданії, а Гебреїсус повернувся до Женеви у штаб-квартиру ВООЗ.

Тим часом в Армії оборони Ізраїлю заявили про атаку на аеропорт Сани через його використання хуситами та Іраном. За словами військових, вони не знали про перебування глави ВООЗ та делегації ООН в аеропорту.

У відповідь Харнейс підкреслив, що аеропорт є цивільним, а не військовим, та використовується для перевезення працівників ООН й інших гуманітарних організацій, а також для одного цивільного рейсу - з Ємену до Аммана, Йорданія, і назад. За його словами, цей рейс виконується на підставі міжнародної угоди, і тисячі єменців скористалися ним, щоб отримати сучасне медичне лікування за кордоном.

  • У ніч на суботу, 21 грудня, з території Ємену була випущена гіперзвукова балістична ракета, яка влучила в один із районів Тель-Авіва, унаслідок чого щонайменше 16 людей поранено.
Теги:
Новини
ООН
Ізраїль
Близький Схід
Ємен
аеропорти
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