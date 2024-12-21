Єменські хусити вдарили по Ізраїлю гіперзвуковою балістичною ракетою: щонайменше 16 людей поранено

Про це повідомляє Bloomberg.

У ніч на суботу, 21 грудня, з території Ємену була випущена гіперзвукова балістична ракета, яка влучила в один з районів Тель-Авіва, унаслідок чого щонайменше 16 людей поранено.

За інформацією ізраїльських військових, 16 людей отримали осколкові поранення, ще 14 постраждали, намагаючись сховатися в укриттях, коли пролунали сирени повітряної тривоги перед влучанням снаряда близько 4-ї години ранку.

Згодом хусити опублікували заяву, в якій зазначили, що вони націлилися гіперзвуковою балістичною ракетою на військову ціль, яку вони не ідентифікували.

За попередньою версією ізраїльських ВПС, по цілі було запущено ракети-перехоплювачі кількох типів, пише The Times of Israel.

Утім жодна з них не змогла збити ракету, яка в результаті впала на парк у Тель-Авіві, завдавши шкоди прилеглим будинкам.

Армія оборони Ізраїлю проводить розслідування причин невдалих спроб перехоплення.

Після ракетного обстрілу Тель-Авіва офіційний представник хуситів Хезам аль-Асад опублікував кілька глузливих повідомлень.

"Провал всіх ізраїльських оборонних систем означає, що серце сіоністського ворога більше не в безпеці, - наголосив він. - Немає більше ніякої користі від систем перехоплення, які коштують мільярди доларів".