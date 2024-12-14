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Ізраїль вдарив по сирійських складах зброї та авіабазах поблизу Дамаска, - ЗМІ

Марія Науменко
14 грудня, 2024 субота
13:17
Світ Ізраїль, ЦАХАЛ

У ніч на суботу, 14 грудня, Армія оборони Ізраїлю завдала численних авіаударів по сирійських тунельних комплексах, складах зброї та авіабазах поблизу Дамаска

Зміст

Про це повідомляє The Times of Israel.

У виданні зазначили, що серія з 17 авіаударів була націлена на стратегічні тунельні комплекси іранського виробництва, які, за даними йорданського телеканалу al-Ghad TV, призначені для зберігання та запуску балістичних ракет.

За інформацією військових джерел, ізраїльські ВПС здійснили більш ніж 300 авіаударів по сирійських військових об'єктах після падіння режиму Асада. 

Ці дії зумовлені занепокоєнням щодо можливості потрапляння сучасного озброєння до рук супротивника в умовах зростаючої напруженості в регіоні.

Як упав режим Асада в Сирії

У Сирії відбулася масштабна військова операція опозиційних сил проти урядових військ. Сирійська опозиція почала наступ уранці 27 листопада. 30 листопада повстанці дійшли до Аллепо, і того самого дня російська авіація вперше з 2016 року завдала авіаударів по місту. Також РФ пообіцяла додаткову військову допомогу режиму Асада.

7 грудня сирійські опозиційні сили оголосили про взяття під контроль міста Дараа, згодом заявили, що увійшли в столицю країни Дамаск і оголосили про падіння уряду диктатора Башара Асада.

8 грудня Російська Федерація почала виводити свої військові кораблі з бази в сирійському Тартусі після взяття повстанцями Дамаску.

Пізніше сирійський прем'єр Мухаммед Аль-Джалілі заявив, що Сирії необхідно провести вільні вибори, щоб надати народу можливість обрати своє керівництво.

10 грудня заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що сирійський диктатор Башар Асад перебуває в Росії "в безпеці".

Перехідний уряд Сирії очолив експрем'єр Мохаммед аль-Башир

Наступного дня в Білому домі провели перші контакти з сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада. Їх закликали не брати на себе автоматичне керівництво країною.

Згодом сирійська партія "Баас", яку десятиліттями очолювала сім'я диктатора Башара Асада, заявила, що зупиняє свою роботу і діяльність до "подальшого повідомлення"

 

Теги:
Новини
Сирія
Ізраїль
Башар Асад
Близький Схід
Військові новини
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